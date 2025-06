"Scuola elementare, nuovi infissi grazie ai fondi del ministero"

"Sono lieto di annunciare che il nostro Comune si è aggiudicato un finanziamento relativo al bando Cse 2025 del Mise, di 170mila euro per l’efficientamento energetico della nostra scuola elementare. Questo importante traguardo ci permetterà di sostituire gli infissi, o meglio una parte di essi vista la grandezza della scuola, contribuendo a creare un ambiente scolastico più efficiente e confortevole per i nostri bambini". Ad affermarlo è il sindaco David Grillini. "Questo è un grande successo considerando la dotazione finanziaria messa a disposizione delle regioni del centro nord. Nelle Marche solo 11 comuni oltre noi, sono riusciti ad accedere alle istanze, chiaro segno dell’impegno e della dedizione che mettiamo nel migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale comunale in particolare all’ufficio tecnico che ha lavorato con determinazione per raggiungere questo obiettivo con un gioco di squadra degno di essere citato. I nostri uffici sono sempre attenti e collaborativi. Entro l’anno il lavoro sarà completato".

Prima della fine della scuola il sindaco ha visitato le scuole del Comune per un’occasione speciale: la consegna delle targhe celebrative alle classi che hanno conquistato le finali del concorso di matematica tenutesi a Roma, un momento emozionante, che ha coinvolto non solo i giovani vincitori, ma anche le loro maestre. "Premiare questi piccoli-grandi talenti è stato molto più di una semplice cerimonia: è stato un modo per riconoscere il valore dell’impegno, della curiosità e dello studio. La matematica, spesso vista come una materia ostica, è diventata in questa occasione uno strumento di unione e crescita, capace di stimolare lo spirito di squadra e la voglia di superare i propri limiti".