Scuola Fagnani, fondi regionali per i lavori

I lavori nella scuola media Fagnani saranno ultimati grazie a un contributo della Regione che ammonta a 974mila euro che servirà per coprire i lavori di adeguamento sismico e impiantistico il cui costo è di circa 3 milioni di euro. I lavori erano iniziati e poi interrotti a causa del fallimento dell’impresa che si era aggiudicata i lavori. Nessuna impresa in graduatoria ha voluto proseguire per via dell’ingente aumento dei prezzi. Lavori che si erano fermati con il conseguente smantellamento del cantiere. L’intervento riprenderà presto e grazie al contributo della Regione sarà possibile sopperire all’aumento dei costi che inizialmente non raggiungevano i 2 milioni di euro. Entro l’anno scolastico 20252026 sarà invece realizzato il progetto di realizzazione della nuova scuola Marchetti e la scuola dell’Infanzia Arcobaleno che verranno realizzate, insieme ad una palestra, a sud della piscina, nel parco delle Saline e confineranno con il pattinodromo. Da settembre un intervento importante riguarderà anche l’asilo di Cesanella.