Scuola Girotondo, missione a Roma della giunta

La Giunta ricevuta dal Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli. Una visita istituzionale quella che si è svolta a Roma venerdì, per affrontare alcuni temi riguardanti la spiaggia di velluto. Uno su tutti, quello relativo alla bonifica dell’amianto della scuola dell’infanzia Girotondo, dal costo di 3milioni e 500mila euro. Durante l’incontro sono state affrontate anche diverse problematiche riguardanti la città che la Giunta Olivetti punta a risolvere in breve tempo. Il Senatore sarà presto in visita nelle Marche e proprio sulla spiaggia di velluto per proseguire il discorso aperto venerdì a Palazzo Madama.

Sono giorni pieni per l’Amministrazione Olivetti che oggi partirà per Milano, destinazione Bit, dove sarà lanciato il calendario estivo. Testimonial, Bobo Vieri, l’ex calciatore dell’Inter è atteso in città dal 4 al 6 luglio a Senigallia. A sfidarsi sui campi da Padel saranno calciatori ed ex calciatori, ma il torneo, dietro apposita iscrizione, sarà aperto a tutti. Alle 14 di oggi a Milano è atteso l’intervento del Governatore delle Marche Francesco Acquaroli che renderà noti i dati delle presenze turistiche del 2024. Senigallia ha fatto registrare oltre un milione di presenze e questo gli consentirà di entrare di diritto nel G20 spiagge, la conferenza stampa è in programma martedì. Un obiettivo che l’Amministrazione Olivetti è riuscita a raggiungere grazie all’impegno messo sulla destagionalizzazione: a ottobre, le presenze erano attorno alle 900 mila. Il calendario autunnale e quello primaverile, ma anche tante altre iniziative sparse durante l’anno, sono state fondamentali per riuscire a rendere appetibile l’offerta turistica di Senigallia.

E la Bit sarà un’altra importante vetrina dove presentare quanto la spiaggia di velluto e l’intero territorio hanno da offrire per 365 giorni l’anno. I segmenti turistici in fase di sviluppo sono quello sportivo, soprattutto legato al cicloturismo, che vede già diverse strutture recettive che si stanno attrezzando per ospitare i ciclisti, ma anche il turismo religioso: lo dimostra il ritorno a Corinaldo delle spoglie di Santa Maria Goretti che in una settimana hanno fatto registrare migliaia di presenze. Il milione di presenze è stato un obiettivo perseguito e ora, come già dichiarato dalle associazioni di categoria, bisognerà migliorarsi per distinguersi e rendere Senigallia sempre più meta per turisti stranieri.