Scuola, il via tra lavori e nuove sedi per gli alunni

È stato effettuato ieri mattina il giro di ricognizione nei cantieri delle scuole che domani ospiteranno gli oltre 3mila e 600 alunni che torneranno sui banchi: "Importanti novità sotto il profilo del patrimonio immobiliare scolastico: dall’avvio dei lavori alla Cesanella, al termine lavori alla Fagnani, alla progettazione per la Puccini ed all’avvio lavori per la Marchetti"- spiega l’assessore alla cultura Riccardo Pizzi.

Ieri sono state aperte le buste per il restyling della scuola primaria Puccini, il prossimo passo, sarà quello dell’affidamento dei lavori e dell’apertura del cantiere in modo da poter restituire la scuola al quartiere di Vivere Verde che, dal 2021 vede i piccoli alunni trasferirsi provvisoriamente da un istituto all’altro: finalmente avranno una scuola definitiva. Procede bene anche il cantiere per l’adeguamento sismico della scuola Fagnani, mentre il nuovo polo che assorbirà la scuola Marchetti dovrebbe partire entro l’anno.

Trovata anche la soluzione per gli alunni della scuola di Cesanella che verranno trasferiti nello stabile dell’ex Edra Ambiente in via Cimabue. Lì è presente un giardino e un parcheggio, il tutto in attesa del restyling della scuola del quartiere a nord della spiaggia di velluto.

"Il servizio di refezione riguarderà tutte le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del nostro Comune – prosegue Pizzi - L’inizio così rapido del servizio di refezione scolastica è per tutti i soggetti coinvolti: Amministrazione, uffici competenti, Istituti Scolastici e loro collaboratori, motivo di grande soddisfazione, per l’obiettivo raggiunto di poter dare alle famiglie, in breve tempo, una risposta adeguata alle esigenze più volte sollevate e al desiderio di avere presto il tempo scuola definitivo che ciascuno ha scelto per i propri figli".

Come ogni anno gli Amministratori hanno voluto inviare un augurio alle famiglie che intraprendono questa nuova esperienza: "Tutta l’Amministrazione comunale augura ad ogni alunno ed alunna di poter vivere un anno pieno di apprendimento e di crescita personale ed interpersonale. Al corpo docente ed a tutto il personale delle scuole, gli auguri di buon lavoro, certi della passione che metteranno nella loro attività didattica".