Scuola, la prima volta dei due grandi istituti dopo l’accorpamento

E’ tutto pronto per il ritorno sui banchi di scuola mercoledì a Falconara. La campanella suonerà per 1.951 iscritti, che per la prima volta dopo l’accorpamento saranno suddivisi in due istituti scolastici: l’istituto comprensivo "Ferraris", che resta il più popoloso con mille e 58 studenti e il comprensivo "Sanzio-Falconara Centro", nato dall’unione dei due istituti, che conta 893 iscritti. Tra le novità di questo anno scolastico 2024-2025 c’è anche l’apertura della nuova scuola "Da Vinci" di Castelferretti, la cui porzione principale è stata demolita e completamente ricostruita. "Ho sempre dato la priorità alla scuola – dice il sindaco Stefania Signorini – e sin dal primo mandato i principali investimenti sono stati destinati a rendere i plessi di Falconara più sicuri e adeguati alle esigenze educative attuali. I nostri progetti sono riusciti a ottenere importanti finanziamenti a vari livelli. Nel 2021 abbiamo riaperto l’istituto "Gesù Bambino", adeguato alle normative dopo una chiusura di 20 anni, per accogliere gli studenti della "Leopardi". Nel 2023 è stata completamente ristrutturata la scuola dell’infanzia di Falconara Alta, mentre il 2024 è l’anno della scuola primaria di Castelferretti, in gran parte demolita e ricostruita. Questo nuovo anno scolastico comincia anche con una grande sfida: la realizzazione del nuovo polo scolastico del centro, i cui lavori sono iniziati nella primavera scorsa, mentre sono in corso i cantieri per trasformare la materna "Peter Pan" nel nuovo asilo nido". L’assessore alle Politiche scolastiche Elisa Penna aggiunge: "Con i responsabili della società Cimas, che gestisce le mense scolastiche, abbiamo fatto sopralluoghi in tutte le refezioni affinché l’anno possa cominciare nel migliore dei modi e per venire incontro alle esigenze delle famiglie". La vicesindaco Valentina Barchiesi con delega ai Lavori pubblici indica i lavori di manutenzione straordinaria svolti a partire dall’estate: "Siamo intervenuti alla scuola "L’aquilone", è stata ampliata la segreteria alla "Montessori" di Castelferretti per il nuovo istituto comprensivo "Sanzio - Falconara Centro", sono stati eseguiti lavori alla mensa della" Mercantini". I servizi di mensa, assistenza educativa e trasporto scolastico saranno attivi fin dal primo giorno di scuola. Quanto ai numeri, sono 1.202 i bambini e i ragazzi che usufruiranno della mensa: 126 al nido, 448 nelle scuole dell’infanzia e 628 nelle scuole primarie. Al trasporto scolastico si sono iscritti 250 studenti, 29 delle scuole materne, 129 delle elementari e 92 delle medie. Intanto prosegue la polemica tra il consigliere Baldassini e il Comune sullo scuolabus che sarebbe stato negato a una bambina per il cambio dello stradario: "Sono rimasto stupito ed amareggiato dopo aver ascoltato le storie di questi genitori , e non capisco come , oggi l’assessore Penna ieri Orologio , abbiano potuto fare certe affermazioni. Il trasporto scolastico da case unrra a Castelferretti c’è e quindi decade la teoria dall’assessore Penna che la problematica sia per un ipotetico ‘fuori stradario’".