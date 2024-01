"Scuola, lavori lumaca". Genitori in pressing

Studenti della scuola media Marco Polo trasferiti da tre anni all’istituto Morea, con ritardi nel cantiere: i genitori lamentano disagi, chiedono di terminare al più presto i lavori e vogliono rassicurazioni dalla giunta. Una ventina di genitori nei giorni scorsi sono stati ricevuti in municipio dopo avere chiesto un incontro e si sono confrontati con l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta, che ha "subito dato disponibilità", spiegano i genitori. Al centro dell’incontro lo stato dei lavori in corso alla scuola media "Marco Polo" e le tempistiche per il ritorno degli studenti nel loro istituto di riferimento. Da tre anni, infatti, l’attività scolastica della media Marco Polo è stata trasferita all’istituto Morea, nella parte opposta della città, con le "conseguenti difficoltà di trasporto e logistiche per gli alunni e le famiglie". I lavori alla Marco Polo, come da cronoprogramma, sarebbero dovuti terminare il 21 gennaio, ma a oggi sono almeno quattro i mesi di ritardo sulla tabella di marcia. "Abbiamo manifestato all’assessore Vergnetta – spiega la delegazione di genitori – le nostre preoccupazioni dovute a questo slittamento sulla data di ultimazione dei lavori. Auspichiamo che i lavori possano terminare entro i tempi utili per consentire il trasloco dall’istituto Morea e il ritorno alla Marco Polo per l’inizio dell’anno scolastico 2024/25, senza ulteriori rinvii. La soluzione di emergenza di questi tre anni al Morea ha evidenziato notevoli disagi per gli studenti e le famiglie, trovandosi l’istituto esattamente dalla parte opposta della città rispetto alla provenienza dei ragazzi che riguardano la scuola media Marco Polo e cioè il popoloso quartiere Borgo e i paesi a ovest di Fabriano. La città è completamente da attraversare negli orari di punta con mezzi propri e di trasporto pubblico, costringendo i ragazzi e le famiglie a considerevoli sacrifici di tempo, di traffico e organizzazione". "Abbiamo chiesto all’assessore – concludono i genitori – che l’amministrazione comunale faccia quanto possibile per sollecitare una rapida ultimazione dei lavori alla Marco Polo e, quando sarà il momento, in concerto con l’istituzione scolastica di riferimento, si impegni per un rapido trasloco anche qualora i tempi dovessero essere stretti, onde evitare che gli alunni trascorrano un altro anno lontano dalla loro sede naturale. Inoltre, in vista delle imminenti iscrizioni alle prime classi della scuola media (metà febbraio), abbiamo chiesto, e l’assessore è stato d’accordo, un nuovo incontro tra un mese per un aggiornamento della situazione, affinché i genitori possano avere le informazioni".