Scuola, le "Marco Polo" come sorpresa per l’avvio

Suono della prima campanella con una importante novità: gli alunni della scuola media Marco Polo da ieri sono potuti rientrare nelle loro classi, dopo che i lavori di ristrutturazione dell’edificio (investimento di 2 milioni di euro) li avevano costretti a trasferirsi per tre anni in un altro plesso. "Un grande risultato – commenta il sindaco Daniela Ghergo ieri presente alla rinnovata Marco Polo -. Una corsa contro il tempo che ci ha consentito di mantenere la promessa fatta alle famiglie e al personale. Un impegno che per essere rispettato ha richiesto uno sforzo enorme e una straordinaria abnegazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, dall’impresa al direttore dei lavori, dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale e il personale degli uffici, al personale scolastico, fino all’assessore Lorenzo Vergnetta, al quale va il grande merito di aver coordinato l’iter dei lavori fino al risultato finale. Ringrazio tutti loro per l’impegno e la professionalità che oggi vengono ripagati dal vedere gli alunni tornare sui banchi della loro scuola. Rimangono lavori ulteriori da ultimare per consegnare la struttura scolastica nella sua piena efficienza e procedere all’inaugurazione formale".

"L’istruzione, la formazione, la conoscenza sono i nostri migliori strumenti per la crescita individuale e sociale – prosegue il sindaco –. L’invito è quello di vivere l’inizio dell’anno come l’occasione per mettersi in gioco, per condividere insieme ad altri un percorso fondamentale nella costruzione di se stessi e per raccogliere una sfida, quella che attraverso lo studio e la partecipazione ci fa diventare tutti attori della vita civile, sociale e culturale. La formazione della coscienza civile e delle competenze personali è lo strumento più potente di cui disponiamo per la nostra emancipazione, per la realizzazione umana e professionale e per relazionarci agli altri con apertura e rispetto, comprensione e autenticità. La scuola – conclude Ghergo - è l’istituzione più preziosa di una società. Dal suo funzionamento efficace, dalla preparazione dei suoi docenti, dall’interazione costruttiva con le famiglie, dalla cura dei rapporti interpersonali nascono i fiori più belli che una società può produrre, i cittadini di domani".

"Riaprire una scuola – aggiunge l’assessore Vergnetta - è sempre un momento di gioia perché si restituisce a 200 ragazzi l’opportunità di ritornare nella propria casa. Oggi festeggiamo, ma siamo già al lavoro per i prossimi step che riguardano il completamento della Marco Polo e della Mazzini e l’inizio dei lavori nelle altre scuole del territorio, che sono imminenti e richiederanno grande impegno".