Scuola Leopardi, borgo San Giacomo di Osimo

Perché questo inverno è stato più caldo del solito? Perché in ogni parte del mondo si sono verificati degli eventi catastrofici improvvisi? Dobbiamo preoccuparci? E soprattutto, dobbiamo collegare tutto ciò al cambiamento climatico? Come ben sappiamo le temperature terrestri sono in continuo aumento, eppure, sembra che a nessuno importi nulla: sebbene vi siano stati nel corso della storia altri cambiamenti climatici, cosa rende questo più importante (e probabilmente con conseguenze più pesanti) degli altri? Tra le cause troviamo lo spreco delle risorse, l’inquinamento marino, terrestre e atmosferico. Le ripercussioni sull’ambiente sono molte e non sono lontane dal verificarsi, infatti, nel 2021 in Sicilia le temperature sono già arrivate a 48,8°C. Tra le conseguenze (oltre al fenomenale aumento delle temperature) troviamo lo scioglimento dei ghiacciai (diminuiti in media del 12,85% per decennio), il cambiamento dei flussi migratori degli uccelli, l’aumentare del livello del mare e l’aumento delle catastrofi naturali (che si verificano inaspettatamente e che sono molto potenti rispetto a quelle avvenute nel passato). Ma noi cosa possiamo fare per aiutare il pianeta? A differenza di quel che si crede aiutare l’ambiente non è difficile; dobbiamo solo sostituire alcune cattive abitudini con piccoli, semplici, ecosostenibili gesti. Per esempio, invece di accumulare carta, vetro e plastica in un solo bidone, dobbiamo mettere ogni materiale nell’apposito contenitore. O di fronte alla scelta tra uno spazzolino in plastica e uno in legno, dobbiamo scegliere il più ecosostenibile. Vi sono molti altri semplici gesti che ci aiutano a combattere l’inquinamento e il riscaldamento climatico, ciò che dobbiamo fare è solo prendere la scelta giusta. Nel passato vi sono stati alcuni cambiamenti climatici e vi erano frequenti ondate di calore o freddo, ma cosa rende quelli attuali più importanti? Iniziamo con l’evidenziare le differenze tra i cambiamenti climatici passati e quello odierno: quelli del passato erano dovuti ai moti di rivoluzione della Terra, e pertanto, avevano origine naturale; mentre questo cambiamento climatico ha origine nel 1800, quando l’uomo grazie alla rivoluzione industriale e alle nuove scoperte, rovescia nell’atmosfera molti gas e anidride carbonica. Questi gas continuano ad accumularsi e ad essere prodotti giorno dopo giorno, e ciò facilita l’aumentare delle temperature. Il cambiamento climatico può far paura, ma sono i nostri piccoli gesti che possono far cambiare le sorti di un futuro che ci sembra già deciso.

Laura 3C