Scuola Lorenzini, il comitato attacca:: "Alberi abbattuti, niente compensazione"

"Nuova scuola Lorenzini, le piante abbattute (18) per ‘interferenza con il cantiere’ vanno assolutamente ripiantumate in loco, lìdove un tempo c’era un grande prato verde, oltre ad alberi e siepi di varia natura. Ora una landa di polvere e cemento". Così il comitato "Alberi in città" che attacca l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei: "Tesei, aveva detto che il taglio delle piante fosse necessario alla sicurezza del cantiere, ma da nostro accesso agli atti gli uffici lo hanno smentito dicendo che gli abbattimenti si sono resi necessari per interferenza con i lavori in corso il cui progetto è stato approvato".

"Resta indigeribile per noi - aggiungono dal comitato - il fatto che gli alberi vengano abbattuti perché ’interferiscono’ con le opere dell’uomo. Purtroppo sta diventando una pericolosa costante. Qualche esempio: le piste ciclabili a ridosso delle radici degli alberi; la "delicatezza" con cui si procede ai lavori per i sottoservizi, la costruzione della mensa all’interno del giardino della scuola elementare "Garibaldi" in via San Giuseppe. L’assessore - non assessore ha dichiarato: ‘A compensazione dovremo ripiantare 18 alberi protetti, se non in loco anche in altre parchi o aree verdi cittadine’. La prima richiesta insindacabile che avanziamo a gran voce è che i 18 alberi siano piantati nell’area Lorenzini (non altrove), a supporto della salute di alunne/i, di lavoratori della scuola e degli abitanti del quartiere. Si smetta poi di spacciare l’idea che se si ripianta siamo a posto, che gli alberi giovani possano equiparare i benefici degli alberi già esistenti. Infine, chi se ne prenderà cura".