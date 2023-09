Scuola Mancini, amianto tolto Nuova segnaletica in strada

Concluso il cantiere per la rimozione dell’amianto dal tetto della scuola primaria "Marco Mancini" per 18mila euro sono partiti i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Fabriano. Un investimento da 10mila euro. La sindaca, Daniela Ghergo parla di una città "che sta cambiando volto". La scuola primaria "Marco Mancini", nel quartiere Santa Maria è pronto ad accogliere mercoledì prossimo gli alunni in vista dell’avvio imminente del nuovo anno scolastico. Un intervento che era atteso da tempo. Sul fronte strade sono molti i tratti in cui si procederà a introdurre nuova segnaletica come caldeggiato dagli stessi residenti che chiedono con forza anche interventi di manutenzione straordinaria per eliminare buche ed avvallamenti sul manto. Dopo il tratto che collega l’uscita SS 76 Fabriano Ovest, rotatoria Cancelli, si interverrà con la nuova segnaletica nel quartiere Piano. E ancora viale XIII Luglio con la zona riguardante lo stop in prossimità della chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. Ecco le altre vie interessate: Mastro Marino, Zacchilli, Bovio, Gramsci e Rossi. Proseguendo verso il centro si metterà mano anche a via Miliani, via Spontini e piazzale Santa Maria Maddalena. E ancora l’attraversamento pedonale rialzato in via XXIV Maggio, lato Collepaganello, e le strade di via Cappuccini, via Serraloggia, via Saragat,via La Spina e via Merloni. Saranno inoltre realizzati interventi alla segnaletica e agli stop, ma anche gli attraversamenti pedonali a raso, nelle vie Silvestrini, Don Sturzo, Latini, Alcide De Gasperi e Bocci. Così anche nel quartiere di Santa Maria dove si trova la frequentata Cittadella degli Studi (via Pavoni). Si metterà mano alla segnaletica orizzontale anche in via Don Minzoni e in via Turati, in prossimità dell’uscita del cimitero di Santa Maria e in via Dante, nel tratto da via Bennani a via Casoli. E poi il centro, il quartiere Borgo, con particolare attenzione a via Martiri della Libertà, una delle strade più congestionate dal taffico, e poi via delle Fornaci, via Brodolini, via Romagnoli e Urbani.

"Tutti i quartieri della città saranno interessati" spiega il primo cittadino – dopo il secondo intervento per la bonifica dell’amianto, dopo quello sul capannone in centro, in via Le Povere. La scuola Mancini è stata realizzata negli anni ‘70 e presenta la parte centrale della copertura con una struttura in legno sormontata da un tavolato, nella cui parte superiore sono presenti pannelli in fibrocemento ricoperti con guaina bituminosa per 220 metri quadrati". Montata una nuova copertura in alluminio.