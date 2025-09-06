Scuola, Marchetti pronta e proteste a Marzocca

Terminati i lavori alla scuola media Marchetti, ieri il collaudo. E a Marzocca le classi ‘separate’ fanno esplodere la protesta dei genitori. Si è svolto ieri il sopralluogo di alcuni membri della Giunta e i tecnici del Comune, insieme ai rappresentanti della ditta Subissati Srl, che ha realizzato l’edificio: durante la mattinata è stato effettuato il collaudo definitivo, cosi da consentire l’avvio regolare dell’anno scolastico già da lunedì 15 settembre nella nuova sede.

"È stato un momento di grande emozione che segna il raggiungimento di un importante traguardo per la nostra comunità: dotare Senigallia di una struttura scolastica moderna, funzionale, accogliente e all’avanguardia – le parole del sindaco Massimo Olivetti - un edificio che rappresenta un investimento concreto per il futuro della città e un motivo di orgoglio per l’intera comunità. Sono in fase di completamento anche i lavori della nuova scuola dell’infanzia ’Arcobaleno’ e della palestra, che fornirá nuovi spazi anche per le attività sportive della nostra città".

Polemiche a Marzocca per le classi ‘separate’: una rappresentanza di genitori ha contattato l’Amministrazione dopo aver ricevuto la notizia di classi che sarebbero state formate senza rispettare i criteri di inclusione. Il plesso Senigallia Sud è in attesa della nomina della nuova dirigente. I genitori nei prossimi giorni faranno pervenire una lettera al primo cittadino per chiedere spiegazioni riguardo le divisioni che, sarebbero inique. Lo stesso era accaduto un anno fa alla scuola media Fagnani dove in una classe erano presenti solo tre maschi, uno di questi si è trasferito in un altro plesso della città alla ricerca di una classe più inclusiva. Sempre alla Fagnani, studenti di terza media già sui banchi per recuperare il programma di matematica che non è stato terminato durante l’anno scolastico. Due settimane di corso di recupero che si aggiungono alle lezioni che si sono svolte nel mese di giugno.

"Il problema era già stato fatto presente durante l’anno scolastico – spiega un genitore – la modalità di organizzazione dei corsi di recupero non ha messo tutti d’accordo, compreso li sottoscritto, trovo assurdo che i ragazzi debbano iniziare le lezioni con 15 giorni di anticipo, penso si poteva valutare un’altra soluzione". È stato rinnovato, con una spesa di 36mila euro, il contratto di locazione tra l’Amministrazione Comunale e il Seminario Vescovile di Senigallia per i locali siti in via Cellini da adibire a uso della Scuola Primaria Puccini e della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Mario Giacomelli.