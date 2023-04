Scuola Martiri della Libertà, in classe dopo cinque anni

"Cara alunna, caro alunno, sono felice di vederti rientrare in questa scuola stamattina e ti garantisco tutto il mio impegno affinché presto sia completata anche negli spazi esterni". Inizia così la lettera del sindaco Lorenzo Fiordelmondo agli alunni della scuola Martiri della Libertà che ieri li ha di nuovo accolti dopo 5 anni di un cantiere portato avanti con non poche difficoltà. Archiviata la fase delle polemiche. Una grande festa ieri mattina ai cancelli della rinnovata scuola di via Asiago.

"Esprimo però anche un desiderio – scrive ancora nella lettera il sindaco -: vorrei che tu non perdessi mai l’entusiasmo che hai verso il gioco, lo studio e la vita, verso la scoperta delle piccole e grandi cose che trovi e troverai davanti a te. Vorrei che rimanessi sempre curioso e desideroso di imparare, avendo fiducia nelle insegnanti che ti aiuteranno a farlo nel migliore dei modi. Questa è la tua scuola e resterà per sempre uno dei luoghi più belli e importanti della tua vita. Buon rientro e buona scuola".

"Dopo cinque anni, alunne e alunni, insieme alle insegnanti e al personale ausiliario, sono tornati nella loro sede, finalmente ristrutturata – commentano dal Comune -. In ogni classe un quadretto con una filastrocca di Gianni Rodari (donate dal Comune, ndr) e una letterina con l’augurio di un sereno rientro a scuola da parte del sindaco Fiordelmondo che ha voluto ringraziare per la piena e fattiva collaborazione prestata tutto il personale scolastico e comunale, quest’ultimo impegnato senza sosta nel trasporto e nell’allestimento di banchi, sedie e materiale didattico".

La scala di accesso in ferro sarà sostituita, probabilmente durante le vacanze estive, da una in muratura con tanto di scivolo per disabili e nelle prossime settimane e mesi si lavorerà per sistemare il giardino. "Un ringraziamento speciale – rimarca Gilberto Rossi, dirigente dell’istituto comprensivo Carlo Urbani - all’impegno e al lavoro pieno di entusiasmo di docenti, collaboratori scolastici, tecnici e operai del Comune, Rspp che, presto e bene, ci hanno permesso di rientrare in un edificio bello e sicuro e alle famiglie che hanno dimostrato disponibilità e collaborazione". "Rivoluzione" è solo una delle poesie di Gianni Rodari affisse nelle nuove aule: "Ho visto una formica in un giorno freddo e triste donare alla cicala metà delle sue provviste. Tutto cambia: le nuvole, le favole, le persone. La formica si fa generosa.. è una rivoluzione".

Sara Ferreri