Scuola "Martiri della Libertà", riapertura prevista dopo Pasqua

Scuola primaria Martiri della Libertà da riaprire, non c’è ancora certezza sulla data ma finalmente dopo Pasqua gli alunni potranno tornare nelle loro aule. Forse potranno rientrare mercoledì della prossima settimana ma l’amministrazione non si sbilancia, visti i numerosi intoppi verificatisi negli anni con il cantiere di restyling. "Si stanno ultimando – spiegavano ieri dall’amministrazione – i lavori di pulitura e lucidatura alla scuola Martiri della Libertà che l’amministrazione conta di mettere a disposizione dell’Istituto comprensivo dopo Pasqua. Già parte del materiale didattico è stato portato nella scuola. Domani o al massimo dopodomani (MERCOLEDÌ, ndr) l’amministrazione comunicherà con esattezza all’Istituto comprensivo la data di consegna della scuola così da permettere di informare tempestivamente le famiglie su quando gli alunni potranno tornare in classe". La maggior parte degli alunni in realtà non ha mai visto le aule di via Asiago. I lavori infatti, con conseguente primo trasloco dei ragazzi sono iniziati nel lontano 2018 e gli studenti che allora facevano la prima elementare sono oggi all’ultimo anno. Una ristrutturazione che doveva durare un anno poco più mentre oggi è ancora un cantiere ed è arrivato a costare quasi 2 milioni di euro.