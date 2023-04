Scuola materna estiva: 75 posti a disposizione

Anche quest’anno il Comune di Senigallia organizza la scuola materna estiva per bambini da 3 ai 6 anni, iscritti alla scuola dell’infanzia. Le sedi definite sono le scuole d’infanzia: Arcobaleno (30 posti, con servizio mensa), Collodi (30 posti, con servizio mensa) e Vivere Verde (15 posti, senza mensa). Il servizio con refezione, attivo presso le scuole dell’infanzia Arcobaleno e Collodi, sarà aperto dalle 7.45 alle 16.45 con pranzo e merenda mattutina e pomeridiana, mentre il servizio senza refezione attivo presso la scuola Vivere Verde sarà aperto dalle 7.45 alle 12.45 con merenda mattutina. La scuola materna estiva funzionerà dal lunedì al venerdì da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio. È possibile scegliere la frequenza per l’intero periodo o per due settimane consecutive (3–14 luglio o 17–28 luglio). Non è previsto il servizio di trasporto. Le iscrizioni saranno aperte il 26 aprile con termine fissato per il 19 maggio. All’interno del sito web www.comune.senigallia.an.it è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda e le note informative sul servizio. Al termine delle iscrizioni sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di ammissione.