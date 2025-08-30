"Scuola, Mazzini e Polo pronte a settembre"

I lavori in corso nelle scuole Mazzini e Marco Polo accendono il dibattito in aula consiliare: è la sindaca Ghergo ad annunciare come, nonostante i cantieri non ultimati, "saranno pronte per il rientro a scuola il 15 settembre". Nella seduta del consiglio di giovedì l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta ha riferito che "sulla base delle verifiche con impresa e direzione lavori, l’amministrazione garantirà il rientro in classe degli studenti entro l’avvio del nuovo anno scolastico".

In particolare, per la scuola Mazzini, l’impresa ha confermato la conclusione delle opere principali "entro la metà della prossima settimana". Il che, spiegano dal Comune, "consentirà di avviare subito le operazioni di pulizia, trasloco e allestimento, così da rendere l’edificio pronto per l’avvio dell’anno scolastico il 15 settembre. Restano da fare alcune lavorazioni esterne che non pregiudicano la regolare fruibilità delle aule da parte degli studenti. Intanto il Comune, con proprio personale, è già intervenuto con operazioni di sboscamento e di taglio della vegetazione, così da rendere più ampio e sicuro lo spazio antistante la scuola".

Alla Marco Polo invece "è stato completato il piazzale d’ingresso e reso pienamente fruibile il campetto esterno". Sono in corso – entrao nel dettaglio dal Comune – le procedure per l’affidamento dei lavori di ripristino della pavimentazione della palestra, intervento del valore di circa 40mila euro, che sarà completato in tempo utile per l’avvio delle lezioni. "Per la Mazzini – aggiunge l’assessore Vergnetta – i lavori saranno completati entro l’inizio della scuola. Residue rifiniture sugli esterni potrebbero essere ultimate nei giorni successivi, ma siamo ottimisti di poter conseguire il risultato per cui abbiamo lavorato. Anche questa mattina (ieri, ndr) abbiamo fatto il punto con l’impresa e con il direttore dei lavori, e non sono apparse criticità. Alla scuola Marco Polo il piazzale d’ingresso e l’area sportiva sono stati ripristinati".

Resta da risolvere il problema delle infiltrazioni alla palestra. "Nei prossimi giorni – spiega l’assessore – sarà affidato l’incarico per la palestra, danneggiata dalle infiltrazioni, così da renderla disponibile per l’inizio delle lezioni. Sono stati realizzati anche miglioramenti funzionali, come l’accesso esterno agli spogliatoi, utili per l’uso della palestra nel pomeriggio. Riguardo all’auditorium – conclude Vergnetta – oggi è predisposto per un utilizzo esclusivamente scolastico: stiamo valutando le soluzioni più efficaci per arrivare a una certificazione che lo renda fruibile anche dalla comunità".

Sara Ferreri