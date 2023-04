Scuola Mazzini, gli alunni traslocano per un anno

La scuola primaria Mazzini va adeguata sismicamente, dal prossimo anno scolastico anche gli studenti e insegnanti di quel plesso traslocheranno. La novità è emersa in aula giovedì quando è stata comunicata dall’assessore Lorenzo Vergnetta. "In consiglio – riferisce il consigliere Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) – l’assessore ha confermato lo stanziamento di 100mila euro per l’affitto dei locali che dovranno ospitare la scuola Mazzini per il prossimo anno scolastico. L’Amministrazione quindi conferma il progetto approvato e finanziato dalla precedente Giunta Santarelli, di adeguamento sismico della Mazzini che si completerà in un anno. L’assessore ha inoltre dichiarato che, dopo un’attività esplorativa sul territorio svolta nei mesi precedenti, sarà bandita una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti privati. Avremmo preferito un maggior coinvolgimento dei cittadini e degli organi della scuola ma al momento dobbiamo solo prendere atto del procedimento avviato. Famiglie, alunne e alunni, personale della scuola e docenti siano quindi informati che non faranno il prossimo anno scolastico nella loro scuola ma saranno trasferiti altrove".

Ma l’aula ha approvato anche delle variazioni di bilancio incrementando gli investimenti e stanziando fondi tra l’altro per la riapertura dell’Oratorio della Carità e del museo Guelfo. "Si tratta – spiega dalla maggioranza Riccardo Ragni - di una serie di importanti interventi per un importo di quasi 2 milioni di euro che si aggiungono agli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione di gennaio. Per cultura e turismo è stato stanziato un importo aggiuntivo di 450mila euro: ciò, tra le varie cose, consentirà la riapertura a breve sia dell’Oratorio della Carità che del Museo Guelfo, mentre da questa settimana i Giardini del Poio sono già aperti e visitabili dai turisti. Il Museo della Carta a sua volta – aggiunge - riceverà un importo aggiuntivo per la gestione e l’acquisto dei materiali da vendere e verrà dotato di un’ulteriore unità lavorativa. Altre somme per la Pinacoteca Civica e la biblioteca".

Poi sul sociale: "Per iniziative in favore degli anziani e dei disabili, sono stati stanziati 355mila euro, di cui 40mila per la riattivazione dei centri estivi (il 50% di tale importo per quelli dedicati alle persone affette da disabilità)". Nel capitolo lavori pubblici e manutenzione del verde sono state stanziati 450mila euro in più. "Un contributo – conclude Ragni - verrà destinato alle spese di gestione del canile comunale e un altro alla realizzazione del gattile, oggi assente in città". Nuove variazioni "già programmate per maggio".