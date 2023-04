Scuola media Borsellino di Jesi

Si sentono molto spesso notizie di persone che muoiono sul lavoro, che partono da casa di mattina per andare a lavorare e non tornano più indietro. Non è accettabile che si muoia per lavorare, perché il lavoro è alla base della Costituzione italiana e dovrebbe essere tutelato oltre che garantito. I numeri degli incidenti sul lavoro sono impressionanti: nel 2022 sono stati più di mille i morti. I decessi si concentrano in alcune categorie di lavoro, come per esempio i muratori che, anche se sono muniti di protezioni, rischiano comunque molto nell’ambiente edile, soprattutto quando fanno lavori in quota. Il problema sta nel fatto che non stiamo più attenti alle cose che facciamo, questo non avviene solamente nel lavoro ma anche nella quotidianità casalinga: anche se un gesto, singolarmente, non ci sembra pericoloso, nell’insieme di tutti questi gesti poco sicuri rischiamo molto. Questo vuol dire che anche nel lavoro l’insieme dei rischi porta a un grande pericolo, spesso un pericolo mortale.

Nella nostra scuola sono venuti a incontrare gli studenti dei maestri del lavoro: Antonio Pierdicca e Antonio Delli Carpini. Un’iniziativa che ha avuto come scopo quello di diffondere nei giovani la cultura della sicurezza e mettere in guardia dai rischi che si corrono tutti i giorni. I maestri del lavoro sono in genere ex lavoratori che hanno alle spalle almeno 50 anni di attività e che sono stati premiati per qualità particolari: aver trovato soluzioni ingegnose a problemi, aver messo costanza e passione nel lavoro e aver aiutato le nuove generazioni di lavoratori proiettandole verso il futuro.

Queste persone sono poi state premiate, infatti in ogni regione sono concessi un certo numero di riconoscimenti, e coloro che li ricevono, nel Lazio, sono premiati dal Presidente della Repubblica in persona. Siccome le morti sul lavoro continuano a verificarsi ogni anno, i maestri del lavoro visitano le scuole di tutti gli ordini e gradi, partendo dalle elementari fino all’università, per sensibilizzare i giovani. Nell’incontro alla scuola "Borsellino" si sono presentati e poi hanno parlato di molti aspetti. La parte più interessante e coinvolgente per noi studenti è stata quando ci hanno fatto "calcolare" un pericolo quotidiano, ossia il rischio si corre ad andare, in una giornata d’estate, in bici con le ciabatte e senza maglietta in una strada non asfaltata, in una discesa ripida. Abbiamo valutato il pericolo con due fattori: danno e probabilità. Un modo per far riflettere sui comportamenti da adottare. L’incontro ha aumentato la consapevolezza e l’attenzione verso i nostri gesti quotidiani e ci ha fatto comprendere il significato di comportamento responsabile.

Marco Cesaretti