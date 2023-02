Scuola media Conero, Ancona

La cucina italiana è l’espressione dell’arte culinaria che si è sviluppata in Italia nel corso dei secoli. Questa nazione all’estero, oltre ad esser conosciuta per le proprie bellezze naturali, artistiche ed architettoniche, è famosa per la propria cucina, comunemente chiamata "dieta mediterranea". In passato i piatti tipici e le ricette variavano da una regione all’altra, dato che erano spesso ideate da nonne e non da chef, per cui non c’era una vera e propria ricetta da seguire, mentre al giorno d’oggi, si sono diffuse un po’ in tutta la penisola, ma nonostante ciò, hanno mantenuto la loro tipicità. Una delle caratteristiche della cucina italiana è la sua semplicità. L’Italia non è mai stato un paese ricco, ma nelle cucine i cuochi sono sempre riusciti a creare dei buoni piatti, sfruttando la qualità del prodotto e non la complessità degli accostamenti. Questo è un settore trainante della nostra economia. Gli italiani sono continuamente alla ricerca di nuovi luoghi da visitare, per scoprire la loro bellezza e le loro specialità culinarie. La passione per la cucina, viene rappresentata anche in televisione, tramite numerosi programmi, come Masterchef, 4 ristoranti di Alessandro Borghese o Hell’s Kitchen. Grazie al successo di queste trasmissioni, c’è stato un forte incremento di iscrizioni agli istituti alberghieri, che nell’ultimo periodo avevano subito un importante calo. Il Programma "Masterchef", ormai da parecchie edizioni educa gli spettatori ad evitare lo spreco, infatti ciò che gli aspiranti chef cucinano, non viene buttato, ma verrà mangiato successivamente. In tutto il mondo sono diffusi i Fast Food come "McDonald’s", "Burger King" o "KFC". I fast food, presenti ovunque ed esempio di globalizzazione, sono un punto di ritrovo per i ragazzi, che si vedono in questi luoghi per mangiare e stare insieme. Questo, è comprensibile dato che, il costo è basso e gli adolescenti non possono certo chiedere troppo denaro ai propri genitori per cenare fuori con gli amici. I fast food, non sostituiranno mai i ristoranti tipici, anche perché i turisti, sono soliti mangiare in quest’ultimi, per assaggiare i piatti del territorio. Tramite delle ricerche, si è scoperto che il 70% degli italiani dice di saper cucinare e, molto spesso, sono interessati anche all’alta cucina dei grandi chef, cercando di replicarla tramite le loro ricette che si trovano nei libri di cucina o online. Concludendo, a me piace molto cucinare e quando lo faccio, adoro usare prodotti di qualità ed a km0.

Matilde Modric, 3 A