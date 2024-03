Scuola media Conero, Ancona

Stellantis è una costellazione di 14 iconici brand automobilistici e di due rami dedicati alla mobilità che puntano a migliorare il modo in cui le persone si muovono e creano connessioni. Il suo obbiettivo è dar forma al futuro della mobilità offrendo soluzioni innovative e prodotti sostenibili in grado di soddisfare le necessità in continua evoluzione dei clienti e del Pianeta seguendo un piano strategico, Dare Forward 2030, che porterà ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038. Stellantis utilizza tecnologie diverse, ma complementari per garantire a chi guida i veicoli una soluzione adatta ad ogni esigenza di trasporto, con veicoli all’avanguardia e accessibili, capaci di ridurre le emissioni globali di CO2. Gli impegni principali dell’azienda nell’ambito ambientale sostenibile sono: contribuire alla decarbonizzazione dell’economia azzerando le emissioni di carbonio delle sue attività industriali; impegnarsi per azzerare le emissioni di composti organici volatili attraverso il miglioramento dei processi di trattamento; studiare processi industriali che consentano un uso ridotto di materie prime; garantire lo sviluppo della biodiversità nei nostri siti attraverso la preservazione degli habitat naturali; assumere un ruolo di leadership nella decarbonizzazione attraverso la creazione di una Business Unit dedicata all’economia circolare e infine promuovere una gestione responsabile dell’acqua. Bisogna specificare però che le macchine elettriche hanno dei problemi che fanno riflettere sulla loro efficacia. Sebbene le auto elettriche non siano responsabili di emissioni di monossido di carbonio nel corso del loro utilizzo, la loro Carbon Footprint è comunque elevata. Occorre infatti considerare la somma delle emissioni prodotte dalla fabbricazione e per tutto il ciclo di vita dei veicoli, compreso il loro smaltimento. Le auto elettriche, poi, presentano il problema delle batterie. Problema da non sottovalutare. Le batterie a piombo acido delle auto con motore a combustione interna sebbene tossiche, sono ormai soggette ad un efficiente percorso di riciclo. Non altrettanto si può dire per le nuove batterie al litio delle auto elettriche, infatti, ancora non hanno un valido processo di smaltimento e recupero. Secondo una stima, entro il 2030 ci si aspetta lo smaltimento di circa dodici mila tonnellate di batterie al litio. Una montagna di materiali da smaltire che possono arrecare notevoli danni ambientali e per questo bisogna trovare una soluzione rapidamente. Agnese Maniscalco 3B