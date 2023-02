Scuola media Conero

L’intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie differenti che interagiscono per consentire alle macchine di capire, comprendere, lavorare e imparare con un livello di intelligenza simile a quello umano. L’intelligenza artificiale, inoltre, permette ai sistemi di conoscere il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi. Il computer riceve i dati, li analizza e risponde. Uno dei vantaggi dell’intelligenza artificiale è quello di riuscire a semplificare e perfezionare quelle che sono azioni di routine quotidiana, inoltre, è importante in settori dove le priorità sono la cura e la precisione, infatti, queste macchine sono in grado di compiere azioni più rapidamente e con maggior precisione rispetto agli uomini. L’intelligenza artificiale può anche aiutarci ad esplorare quelli che sono i luoghi più lontani del nostro universo, consentendoci di saperne di più. Infine, possiamo dire dell’intelligenza artificiale, che può essere utilizzata da chiunque, per esempio nelle case smart oppure con la realtà aumentata che permette di visualizzare gli oggetti nella propria casa senza prima averli acquistati. Per quanto riguarda, invece, quelli che sono gli svantaggi dell’A.I. possiamo dire che il suo costo è ancora molto elevato, e per delle piccole imprese, che hanno una quantità minore di denaro, potrebbe essere difficile approfittare dei suoi benefici. Un altro svantaggio dell’intelligenza artificiale è che quest’ultima porterà a ridurre le opportunità di lavoro, specialmente se si tratta di lavori che comprendono compiti ripetitivi. Inoltre la preoccupazione più grande è che l’intelligenza artificiale possa prendere proprie decisioni essendo intelligente quanto le persone che l’hanno creata. L’intelligenza artificiale, però, con tutti i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, rimane sempre una delle tecnologie più avanzate della nostra epoca, costituisce la base di tutte le tecnologie di apprendimento informatico e rappresenta il futuro di tutti i processi decisionali complessi. Alcuni tipi di intelligenza artificiale, inoltre, esistono da più di cinquanta anni, e i progressi dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi producendo grandi balzi in avanti nella tecnologia degli ultimi anni, portando ad una vera e propria trasformazione del nostro paese, diventando parte attiva della nostra vita, e, se non ci fosse quest’ultima, lo sviluppo della scienza e della tecnica avrebbero un rallentamento gigantesco, tornando indietro di più di cento anni.

Vittoria Milite III A