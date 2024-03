Scuola media Conero di Ancona

Il principio di parità di genere prevede che le persone ricevano pari trattamenti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere. Nei Paesi in cui vige ancora una rigida struttura patriarcale e dove anche la religione è complice, le donne sono relegate al ruolo di mogli e custodi del focolare domestico e le ragazze non hanno la possibilità di proseguire gli studi. Considerate come semplici premi da vendere al miglior offerente, sono costrette a matrimoni forzati e spesso si tratta di adolescenti che diventano madri prima dei 15 anni: 70.000 giovani muoiono ogni anno per cause legate alla gravidanza.

In Occidente, dagli anni ’60, la situazione è notevolmente migliorata, ma il raggiungimento di una piena uguaglianza tra uomo e donna è ancora molto lontano. Qui possono scegliere da sole il proprio destino, divorziare dal proprio compagno e vestire come meglio credono. Trovano anche più facilmente accesso al mondo del lavoro, ma difficilmente ricoprono posizioni importanti. Nonostante tutto le donne spesso hanno meno voce in capitolo degli uomini in questioni sociali, politiche, economiche e non di rado sono vittime di violenze, discriminazione ed esclusione.

Inoltre, c’è spesso il gap salariale: secondo un rapporto dell’Onu le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Questo accade perché lavorano meno ore retribuite, operano in settori a basso reddito o sono meno rappresentate nei livelli più alti delle aziende. Ma anche perché ricevono in media salari più bassi rispetto ai loro colleghi maschi per fare lo stesso lavoro. Esistono dei settori in cui le presenze femminili vengono ancora accettate a fatica: sono considerate più adatte a lavorare in ambiti come istruzione e cura, mentre sono guardate con scetticismo se sognano di diventare informatici, ingegneri, tecnici. Inoltre, sono spesso loro a dover gestire i figli e conciliare questo aspetto con il lavoro.

Lo Stato si impegna quindi a tutelare le lavoratrici madri con agevolazioni. Per eliminare la disuguaglianza di genere bisogna partire dall’educazione, formando non solo giovani donne, ma anche giovani uomini che abbiano una maggior apertura mentale e siano disposti ad accettare i cambiamenti non ostacolandoli. Lo Stato potrebbe poi aggiungere altre agevolazioni, come lo smartworking ed è necessario un intervento decisivo della politica che renda questi benefici validi in ogni ambito per garantire parità di trattamento sui luoghi di lavoro e nei pubblici uffici.

Gaia Ludovica

e Campanelli Tittarelli IIIA