Scuola media Conero di Ancona

Sappiamo tutti ormai che il 2035 dovrebbe essere l’anno in cui non saranno più presenti motori endotermici sul mercato, questa è la scadenza che è stata stabilita dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica. Il 14 febbraio è stato confermato l’obiettivo di avere in commercio solo auto elettriche dal 2035.

Già nel 2030 la riduzione delle emissioni totali delle automobili presenti in Europa dovrà essere del 55% in meno rispetto a oggi. La possibile diffusione dei carburanti sintetici potrebbe essere una soluzione all’uso di auto elettriche. Quindi lo scopo dell’Unione Europea è quello di aumentare la produzione di queste vetture nel corso dei prossimi anni fino al 2035. Ci sono però diversi problemi, per esempio, le batterie sono pesanti e questo significa che alcuni mezzi di trasporto non possono essere facilmente alimentati dalle batterie, quindi possono essere utilizzate solo nelle navi, negli aerei e in tutti i veicoli di grandi dimensioni.

Un altro problema è la produzione delle batterie, che richiede grandi quantità di energia e materiali rari, inoltre per lo smaltimento, soprattutto se è compiuto in modo sbagliato, si potrebbero rilasciare nell’ambiente diverse sostanze tossiche per l’uomo. Oltre a questo bisognerà anche migliorare le modalità di ricarica perché è necessario installare molteplici stazioni, per facilitare i cittadini che possiedono queste vetture. Inoltre, diminuire la mobilità e ridurre le emissioni inquinanti è un obiettivo fondamentale per contenere i danni della crisi climatica e tutelare la salute dei cittadini e il rispetto dell’ambiente; sarà utile anche diminuire il tempo impiegato per la ricarica. Comunque, l’auto elettrica e quella ibrida sono un’alternativa più sostenibile alle automobili che, utilizzando combustibili fossili, inquinano. La maggior parte degli studi scientifici condotti recentemente dimostra che l’auto elettrica, nella sua esistenza, emette meno CO2 rispetto alle auto a combustione interna.

Pertanto nella vita di tutti i giorni, i veicoli elettrici risultano sicuramente molto efficienti e più vantaggiosi, riducendo notevolmente le emissioni inquinanti; però dovremmo considerare che diminuendo le emissioni dai centri abitati il rischio è che si crei inquinamento a causa della produzione delle batterie elettriche. Ci auguriamo, infine, che nei prossimi anni, grazie a questi progetti e a nuove scoperte tecnologiche, si riesca ad avere un mondo più ecosostenibile.

Adrian Castro

e Igor Polidori IIIA