Scuola media Conero di Ancona

La danza è innegabilmente una forma d’arte che consente all’essere umano di esprimersi attraverso le emozioni e i movimenti. Se vogliamo andare più a fondo, possiamo affermare che, nonostante sia sempre stata classificata come "arte", ora come ora, si trova nel bel mezzo di due grandi insiemi: "arte" e "sport". Difatti, solo oggi si scopre che debba per forza di cose rientrare nella categoria sportiva in quanto non si può negare che il modo in cui il danzatore deve allenare il proprio corpo, è simile a molte altre forme di sport come il tennis, la pallavolo, e perfino il calcio. Ma il risultato finale sarà totalmente differente. La danza è una delle arti più antiche del genere umano perché ha come mezzo di espressione il corpo. Dalla preistoria ai nostri giorni, il ballo è stato anche lo specchio di una società che cambiava; in effetti è una disciplina molto vasta: classica, contemporanea, moderna, orientale e occidentale. Ognuna con caratteristiche che la rendono unica. È proprio nelle corti italiane che si insegnarono i primi passi di danza; tuttavia, il suo vero palcoscenico è la Francia che ospita veri e propri balletti. La danza si caratterizza dagli altri sport non tanto per la preparazione atletica, ma per la ricerca di accostare un buon movimento all’espressività. Quanta differenza c’è tra una ballerina che "esegue" e una ballerina che "balla"? Abissale. Per questo, quando danziamo dobbiamo immedesimarci nei passi e cercare di tirare fuori le emozioni che sono rinchiuse dentro di noi, per provare a coinvolgere il più possibile la persona che ci guarda, senza aver paura di essere giudicati. La danza ci permette, una volta entrati in confidenza, anche di lasciarci andare a prescindere dal fatto che si debbano eseguire dei determinati passi.

Ci aiuta a non pensare ai problemi quotidiani, a far uscire il buio per aprire le porte alla grinta, ma soprattutto ci consente di capire che se ci impegniamo riusciamo a realizzare i nostri sogni. I ballerini però, passano innumerevoli ore di fronte agli specchi, perciò, i loro corpi sono attentamente esaminati da se stessi e dagli altri. Negli ultimi anni, il desiderio di voler raggiungere la perfezione del loro corpo ha aumentato i disturbi del comportamento alimentare che hanno provocato gravi conseguenze alla loro salute. La danza ci insegna che di fronte a qualsiasi difficoltà l’unica soluzione è mollare tutto, buttarsi e improvvisare lasciandosi però trasportare dal nostro cuore.

Emma Nisi, III C