Scuola media Conero di Ancona

In Medio Oriente sono in corso diversi conflitti e il principale riguarda la guerra che Israele sta portando nella striscia di Gaza, territorio della Palestina, contro Hamas, un’organizzazione politica palestinese, per la liberazione di ostaggi sequestrati durante un sanguinoso attacco avvenuto il 7 ottobre 2023 in territorio israeliano da parte del Movimento Islamico di Resistenza. La preoccupazione internazionale, oltre che per motivi umanitari, è rivolta agli equilibri politici e commerciali che interessano le zone colpite dal conflitto. Infatti anche il transito navale nel Mar Rosso è coinvolto dalle ostilità poiché gli Houthi, un gruppo armato dello Yemen, Stato all’estremità meridionale della Penisola araba, attaccano le navi all’ingresso del Canale per impedire che giungano rifornimenti ad Israele.

Così facendo le milizie yemenite stanno provocando una crisi globale nel commercio che passa dal Mar Rosso nel tratto compreso tra lo Stretto di Bab el-Mandeb e il Canale di Suez, un alveo artificiale navigabile situato in Egitto, a ovest della penisola del Sinai, inaugurato il 17 novembre 1869.

Su questa rotta navale passa ben il 12% del commercio mondiale dal valore di 1,2 trilioni di dollari l’anno e a causa di questi attacchi si rischia un forte impatto economico anche sui prezzi poiché percorrere altre rotte provoca un rallentamento negli scambi commerciali e comporta costi operativi maggiori per le aziende, non solo per i ritardi delle consegne ma anche per il consumo più elevato di carburante ed il costo dei premi assicurativi dovuti ai tragitti alternativi più lunghi e non meno rischiosi (circumnavigare l’Africa).

La creazione del canale di Suez è stata una rivoluzione nell’ambito commerciale poiché collegando l’Oceano Indiano con il mar Mediterraneo è molto importante per le economie che si affacciano su quest’ultimo perché ne favorisce il commercio verso oriente: infatti se la produzione economica annuale mondiale del mare è stimata ad almeno 24 trilioni di dollari il Mediterraneo, da solo, fornisce il 20% del Prodotto Marino Lordo pur avendo una superfice dell’1% rispetto agli altri oceani.

L’uomo ha imparato a navigare da diversi millenni spinto dal desiderio di fare nuove scoperte ma nello stesso tempo non ha compreso quanto importante sia la Pace tra i Popoli ed anche in questo conflitto a pagare il conto più salato sono le popolazioni più povere e bisognose che subiscono gran parte dei danni economici e dei lutti provocati dalla guerra.

Agnese Maniscalco IIIB