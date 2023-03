Scuola media De Amicis di Santa Maria Nuova

A Santa Maria Nuova cresce l’incuranza degli impianti sportivi. Negli ultimi tempi il campo da calcio non ha avuto le giuste manutenzioni. L’erba è secca e non è presente in tutte le parti del campo. Secondo noi un’idea da mettere in pratica sarebbe quella di trovare dei volontari per controllare le condizioni del campo, e agire se necessario. Gli spogliatoi sono spesso sporchi e i bambini non prestano la giusta attenzione. Per migliorare lo stato di questi impianti si potrebbe incaricare un bambino a turno ogni settimana che si faccia la doccia per ultimo in modo che possa controllare chi lascia oggetti negli spogliatoi o chi li sporca o li danneggia.

Manca uno spogliatoio per le femmine in quanto necessario per chi non ha i genitori disponibili a venirle a prendere finito l’allenamento. Secondo noi le femmine hanno il diritto di potersi fare la doccia in uno spogliatoio come si faceva qualche anno fa.

Nel campo di ghiaia, accanto a quello principale, crescono erbacce, le reti sono strappate e le porte arrugginite. Per mantenere praticabile questo campo, secondo il nostro parere, i nonni che sono sempre disponibili a collaborare, potrebbero togliere le erbacce, cambiare le reti delle porte e magari riaggiustare il recinto che protegge il campo. Anche noi certe volte potremo aiutare i nonni a mantenere le giuste cure di questo spazio. Le tribune potrebbero essere più pulite e più comode. Perché non istituire la giornata di primavera dove adulti e ragazzi ridipingono gli spalti? Noi vorremmo poter contribuire alla cura delle tribune mettendo dei contenitori prima di ogni partita e magari posizionare dei seggiolini di plastica per renderle più comode.

Un’altra idea sarebbe quella di rimettere un ristoro ai piedi delle tribune, in modo da essere all’aperto per le persone che hanno paura del virus. Nel nostro paese c’è anche un campo da calcetto che negli ultimi tempi è stato trascurato. Noi, grazie al progetto "Ata rifiuti", approvato dalle scuole, ogni anno partecipiamo con gli adulti alla raccolta rifiuti; muniti di buste e guanti raccogliamo tutto ciò che viene buttato a terra dai noncuranti dell’ambiente, ma non basta. Ogni settimana andrebbe fatto questo lavoro. Il nostro motto:v "Se pulisco non sporco!". Sopra al campo inoltre c’è un piazzale dove i ragazzi del circolo hanno piazzato delle rampe di legno per gli skate board che non hanno più usato; ora sono rotte e dei pezzi di ferro taglienti sporgono da esse e potrebbero essere pericolosi. Uniamoci! Insieme renderemo questo verde angolo del nostro paese ancora più bello e pulito!

Duca Yuan, Morettini Libero e Piersigilli Caterina V B