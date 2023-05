Scuola media Fagnani di Senigallia

A 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia nel 1992 nell’attentato di Capaci, uno spettacolo della Compagnia TeatrO dell’Orsa, ha portato in scena al teatro la Fenice di Senigallia, lo scorso 15 marzo, la vita e i sentimenti più intimi dell’uomo Falcone. Gli attori Bernardino Bonzani a Monica Morini hanno presentato agli studenti delle scuole medie di Senigallia lo spettacolo intitolato "Giovanni Falcone, Un Uomo", in programma nella 39ma Stagione teatrale di ATGTP.

La narrazione intensa, profonda ha portato alla luce l’aspetto più umano e nascosto del giudice: il suo estremo coraggio, ma anche le sue paure, la sua solitudine, e il suo grande amore per la moglie Francesca, amore vissuto "sotto scorta". "Mafia", "Cosa Nostra", "il carciofo": sono queste le espressioni utilizzate per definire l’organizzazione criminale che il giudice ha combattuto per tutta la sua vita, con grande determinazione e forte senso delle istituzioni, tra sconfitte e vittorie, tra soddisfazioni (il maxiprocesso) e le bugie che hanno infangato il suo nome e il suo lavoro fino ad ucciderlo.

La mafia, "una parola dal suono dolce quasi come mamma", come sottolinea in un passaggio Monica Morini, ma crudele e spietata, ha tolto all’uomo Falcone tanti cari amici e colleghi che lo hanno accompagnato nella ricerca della giustizia, come Pio La Torre e altre persone attorno a lui, infliggendogli grande sofferenza, senza mai allontanarlo però, dalle sue convinzioni e dalla ricerca della verità. Falcone ci ha insegnato, infatti, che bisogna sempre avere il coraggio di fare la cosa giusta e di ribellarsi di fronte alle ingiustizie e per rendere il mondo un luogo più onesto e civile. "Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini".

Questo è il grande insegnamento che Falcone ci ha lasciato e il motivo per il quale la forza delle sue idee continua ad essere trasmessa a tutti noi, anche con spettacoli come questo, dall’atmosfera molto intensa. Ad accompagnare la forza di questa narrazione, la musica al pianoforte di Cavalleria Rusticana di Mascagni e brani di Astor Piazzolla, suonati da Gaetano Nenna.

Uno spettacolo che offre un punto di vista molto personale di Falcone uomo, non sempre facile da cogliere in tutti i suoi aspetti da un pubblico molto giovane come lo siamo stati noi, ragazzi e ragazze di seconda e terza media, ma diverso dal solito, e per questo, stimola a riflettere e a ricercare ogni dettaglio della vita del giudice e della storia del nostro paese.

Alice Garattoni IIF