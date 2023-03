Scuola media Fagnani di Senigallia

In tutti i Paesi del mondo c’è uno sport preferito dalla maggior parte della popolazione. Per esempio, in Italia il più diffuso è il calcio, negli Stati Uniti il basket e in Cina il tennis tavolo. Questo, però, non significa che il più famoso e praticato sia l’unico presente, ma accade spesso che gli altri non vengano valorizzati come quello e quasi non ce ne accorgiamo, perché la TV ci mostra soltanto le partite di calcio o, poche volte, di tennis o pallacanestro.

Anche se guardiamo i telegiornali, ci accorgiamo che i servizi sulle partite di Serie A vengono trasmessi prima, come se fossero più importanti, rispetto a una vittoria della Nazionale di pallanuoto o di un ciclista nel Giro d’Italia. E anche quando a questi avvenimenti si riesce a dare rilievo, vengono comunque dimenticati da tutti dopo pochi giorni: qualche mese fa l’Italia ha vinto il Mondiale di pallavolo, maschile e femminile, ma oggi… chi se ne ricorda più o ne parla?

Ma ancora celebriamo la vittoria della nazionale di calcio del lontano 1982! Persino quando si è giocata la finale degli ultimi Mondiali, vinti dall’Argentina, molti, anche italiani, hanno seguito la partita in televisione e non hanno parlato di altro per settimane. C’è anche un altro non secondario aspetto ovvero gli stipendi, i quali non sono certamente equivalenti per tutti gli sportivi: i calciatori più forti (e famosi) prendono milioni di euro (Cristiano Ronaldo, per esempio, guadagna 200 milioni l’anno, una cifra assurda), mentre i ciclisti percepiscono in media 150 mila euro l’anno, a volte allenandosi e impegnandosi molto di più rispetto ai calciatori. Inoltre non tutte le federazioni sportive hanno abbastanza denaro per pagare adeguatamente i propri atleti.

Non avendo un grosso seguito, i media non se ne occupano e, di conseguenza, "girano" meno soldi. Infatti, spesso, molti di essi possono adeguatamente affrontare il percorso sportivo perché facenti parte di forze di Polizia, come Marcel Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri ai giochi olimpici di Tokyo 2020. L’unica eccezione sono proprio le Olimpiadi: il solo evento sportivo seguito in tutto il mondo che non riguarda esclusivamente il calcio e gli altri sport più acclamati, che, anzi, qui spesso sono in secondo piano. Milioni di spettatori si divertono ogni quattro anni per guardare discipline come l’atletica, il nuoto e la pallavolo e tutte le altre che di solito dimentichiamo. Forse bisognerebbe farle più spesso?

Samuele Montironi

e Gianmarco Paolinelli III A