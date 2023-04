Scuola media Leopardi Borgo di Osimo

Molte figure importanti nella scena mondiale hanno spesso utilizzato il calcio come un mezzo di visione mediatica, ad esempio sul finire del secolo scorso, figure di spicco dello scenario mondiale, per avere visibilità, comprarono i club di calcio: ricordiamo ad esempio la famiglia Agnelli proprietaria della Fiat; oppure Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset e Milano 2; oppure Tanzi (proprietario della Parmalat) che acquistò il Parma, e Cragnotti che fece la stessa cosa con la Lazio.

Berlusconi addirittura, proprietario del Milan per trentuno anni, attirò su di sé la scena e questo gli permise nel 1994 di fondare un partito e iniziare una nuova fase politica del paese fondando Forza Italia.

Tuttavia, vedendo come si sta evolvendo la situazione nel mondo del calcio, ci si può accorgere che società storiche vengono sempre di più acquistate da proprietà straniere (americane, asiatiche, e anche arabe).

Fino a trenta anni fa era impensabile avere presidenti non nazionali: uno dei primi stranieri fu Roman Abramovic, che condusse il Chelsea dal 2003 al 2022 e che, per motivi politici, dovette poi vendere il club per colpa delle sanzioni inflitte alla Russia. Tralasciando poi le cifre assurde che le società sono disposte a spendere per acquistare un calciatore (nel 2017 Neymar venne pagato 222 milioni di euro) vale la pena sottolineare come il calcio inglese sia diventato quello più importante, su cui si investe di più, infatti i grandi gruppi internazionali investono qui per le regole favorevoli allo sviluppo economico dei vari club: facilità nel costruire impianti di proprietà; più soldi portati dai contratti televisivi e licenze esclusive. Ciò ha portato il campionato inglese in pochi anni ad essere il campionato più importante ed il più seguito in tutto il mondo.

In Italia purtroppo, il nostro sistema politico è rallentato da futili leggi e normative che rallentano in maniera determinante il processo di sviluppo e la competitività dei nostri club; basti pensare a un club importantissimo, come la Roma, che da più di dieci anni sta chiedendo il permesso per lo stadio di proprietà e non l’ha ancora ottenuto. Insomma, il calcio è uno sport che consente di effettuare riflessioni importanti anche sui fronti politici, economici, sociali e culturali: basti pensare che all’interno delle squadre di calcio giocano calciatori di paesi diversi che provengono da tutte le parti del mondo che creano un’integrazione importantissima tra popoli e civiltà.

Marcello IIC