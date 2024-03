Scuola media Leopardi Borgo San Giacomo di Osimo

"Il Viaggio di Italo il Curioso". C’era una volta un bambino curioso di nome Italo, che viveva in un piccolo villaggio circondato da campi verdi e boschi profumati.

Fin da piccolo, Italo amava leggere storie e fantasticare su mondi immaginari. Quel giorno era una delle sue giornate preferite, l’Open Day della scuola, quando ogni angolo dell’istituto si trasformava in un regno incantato di conoscenza. Italo era un ragazzo curioso. Oltre ad amare le storie, aveva una particolare abilità: poteva far prendere vita alle parole che leggeva.

Un giorno, mentre esplorava la biblioteca della scuola, scoprì un libro magico che racconta la straordinaria vita di un famoso scrittore di nome Italo Calvino. Mentre leggeva la biografia di Calvino, Italo si ritrovò improvvisamente in un mondo fantastico. Davanti a lui, c’erano città sospese tra le nuvole, strade fatte di parole e boschi popolati creature letterarie.

Scoprì di essere entrato nel cuore delle storie di Italo Calvino. Il piccolo ragazzino si mise in viaggio, guidato dal desiderio di esplorare ogni pagina della vita dello scrittore. Attraversò città invisibili, dove il suono delle parole creava architetture meravigliose. Anche incontri straordinari popolarono il suo cammino. In un bosco fitto di vegetazione conobbe Cosimo, un cavaliere che viveva sugli alberi e guardava il mondo da un’altezza diversa. In una piazza magica incontrò il Cavaliere Inesistente, un eroe senza corpo che combatteva grazie alla sua forza di volontà.

Il viaggio di Italo il curioso lo portò a scoprire il potere delle parole e l’importanza di sognare in grande.

Ogni capitolo di ogni libro di Calvino era un insegnamento prezioso, un invito a esplorare mondi nuovi e a nutrire la propria immaginazione. Alla fine del suo viaggio Italo il Curioso ritornò nella biblioteca della scuola. Qualcosa era cambiato. Ora ogni libro sembrava pulsare di vita propria e ogni angolo della scuola era ricoperta dalla magia delle storie. Il ragazzo decise di condividere la sua avventura con gli altri bambini durante l’Open Day.

Nel giorno dell’evento, raccontò con entusiasmo la sua incredibile avventura: la biblioteca si trasformò in un luogo incantato, e i bambini incuriositi, iniziarono ad esplorare le pagine dei libri come se fossero porte verso mondi fantastici. E così, grazie al piccolo Italo e alla magia delle parole di Calvino, la scuola secondaria di primo grado divenne un luogo dove l’immaginazione poteva prendere il volo e ogni bambino poteva diventare protagonista della propria avventura letteraria.

Sara Abidi IIIE