Scuola media Podesti Ecco un milione di euro

Edilizia scolastica, la giunta ha approvato ieri gli ultimi interventi prima della fine del mandato ufficiale. Molto importante la serie di provvedimenti che riguardano le tre scuole che, a seguito del sisma del 9 novembre scorso, avevano riportato lesioni strutturali tali da dichiararle inagibili. La novità più importante riguarda senza dubbio la scuola media Podesti di via Urbino dove verranno sostituiti i divisori e dove l’amministrazione prevede di spendere un milione di euro. Diverso il discorso per quanto concerne invece l’altra scuola media, quella del Pinocchio, e la scuola d’infanzia XXV Aprile. andando con ordine partendo dai lavori alle scuole Podesti. La giunta comunale, dopo uno studio di fattibilità, ha deciso per il ripristino dello stato attuale con demolizione dei divisori danneggiati dall’ultimo evento sismico e la loro sostituzione con nuovi divisori e spostamento degli impianti. È stato dunque scongiurato un intervento traumatico, ossia la demolizione dell’intero plesso con eventuale ricostruzione: una prospettiva che avrebbe richiesto un ingente investimento e tempi molto lunghi. In questo caso invece l’intervento costerà un milione di euro e consentirà di mettere in breve tempo di nuovo a disposizione la scuola nel rispetto della sicurezza. La soluzione è stata individuata dopo uno studio tecnico approfondito.

L’intervento permetterà di ripristinare lo stato della scuola in tempi relativamente brevi, con ogni probabilità dunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2023-2024 (l’attuale anno didattico, ormai in fase di conclusione, gli alunni di quella scuola lo hanno passato nelle aule e tra i banchi della scuola media Tommaseo, in via Fanti, dove si sono trasferiti la settimana successiva alle forti scosse). Per quanto riguarda la scuola d’infanzia XXV Aprile ci sono altre prerogative. Sinora le classi sono state collocate nella vicina scuola Verne. Dal prossimo anno scolastico andrà nella ristrutturata ex Garibaldi (zona parco Cittadella) i cui lavori sono in corso di ultimazione; il trasferimento è frutto di una scelta condivisa tra amministrazione, famiglie, la dirigente scolastica e consiglio d’istituto. Infine la scuola media del Pinocchio, attualmente collocata nella scuola Falcone (e per i cui alunni è stata attivata una navetta dall’amministrazione). in questo caso è previsto un lavoro di ripristino degli spazi, per il cui studio la giunta ha deliberato un atto di indirizzo.

Ora l’ultima questione da risolvere, compito che spetterà alla prossima giunta comunale, riguarda la fonte del finanziamento. Il Comune ha chiesto alla Regione di dichiarare lo Stato di Emergenza sisma al governo. si attende di capire se le risorse ci saranno per l’amministrazione di Ancona.