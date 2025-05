Scuola per imprenditori, partiti i seminari: ecco i prossimi incontri

Ha preso ufficialmente il via, con la partecipazione di oltre 200 imprenditori presenti presso il Centro Direzionale di Ancona e, in collegamento, presso la sede provinciale di Pesaro e l’ufficio territoriale di Cagli, la XX edizione della Scuola per Imprenditori di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino ‘Come trasformare le criticità in opportunità in un ambiente complesso’, nata in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Un risultato importante che conferma il successo di un percorso formativo pensato per supportare le imprese nel leggere e affrontare con competenza le sfide del presente.

La prima delle sette lezioni della Scuola si è aperta con i saluti del rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori. "In un’epoca segnata da cambiamenti rapidi, incertezza e digitalizzazione accelerata, gli imprenditori devono saper interpretare le criticità non come ostacoli, ma come leve per la crescita e l’innovazione – ha spiegato il segretario di Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli introducendo i lavori e illustrando le opportunità per imprese e persone offerte dall’Associazione – Con la Scuola, quest’anno, ogni appuntamento sarà l’occasione per approfondire una tematica chiave e acquisire strumenti utili per orientare le proprie decisioni imprenditoriali. Parallelamente alla Scuola rivolta agli imprenditori, Confartigianato ha lanciato anche i Percorsi di Crescita pensati per le famiglie con la volontà di essere sempre di più un attore sociale e l’obiettivo di offrire una formazione a imprenditori, dipendenti ma anche famiglie e giovani per trattenerli sul territorio e sostenere economia e comunità".

A tenere la prima lezione Graziano Cucchi docente UNIVPM ed esperto del settore, che ha approfondito il tema del people management, con un focus sulla gestione efficace delle risorse umane in azienda. Un tema sempre più strategico, soprattutto in un contesto segnato da trasformazioni rapide e continue, dove valorizzare il capitale umano diventa leva fondamentale di crescita e competitività.

