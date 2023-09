Scuola, prima campanella: quasi 2mila sui banchi

Meno cinque al primo suono della campanella previsto per mercoledì prossimo, riecco la carica dei quasi 2mila studenti falconaresi. Sono 1.977 i bambini che torneranno sui banchi: un dato in calo rispetto ai 2.098 di settembre 2022.

L’Istituto comprensivo più "popoloso", al solito, resta il ‘Ferraris’ con più della metà degli iscritti (1.055), contro i 1.047 dell’anno scorso. Al primo posto la media Ferraris (420), seguita dalla primaria Moro (219) e dalla Mercantini (209). Sono invece 104 i bambini alla materna Rodari, 103 alla Mongolfiera. Gli iscritti al ‘Sanzio’, invece, sono 544 (contro i 604 dell’anno scorso), così ripartiti: 194 alla primaria Da Vinci, 152 alla secondaria di primo grado Montessori, 84 alla materna L’Aquilone, 67 alla materna Zambelli e 47 alla primaria Marconi.

In flessione, invece, gli iscritti al ‘Falconara Centro’, da 447 a 378: 111 alla primaria Alighieri, 89 alla media Cesare, 97 alla primaria Leopardi, 45 alla scuola dell’infanzia Peter Pan e 36 alla materna di Falconara Alta. Sono già in classe da due giorni i 126 piccoli iscritti ai tre nidi comunali (Sirenetta, Snoopy, Aquilone), che da lunedì passeranno all’orario a pieno fino alle 16.30. Come un anno fa, sin dal primo giorno di scuola saranno riattivati i servizi mensa (1.066 utenti), educativa scolastica e scuolabus (303), all’esito del vertice tra Cimas, Cooss Marche e Conerobus convocato dal sindaco Stefania Signorini. Capitolo edilizia scolastica. Proseguono gli interventi alla Da Vinci di Castelferretti, pronta dopo la pausa natalizia. A breve le operazioni per trasformare in asilo nido l’ex edicificio della Peter Pan, i cui iscritti saranno ospitati al piano terra della Alighieri da raggiungere con una navetta gratuita.

"La scuola è sempre stata una priorità per la nostra maggioranza – osserva il sindaco – per questo abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla ristrutturazione dei plessi e sul reperimento delle risorse necessarie", citando in particolare la costruzione dell’Alighieri (nella legislatura Brandoni) e la riapertura nel 2021 del Gesù Bambino. "Uno degli obiettivi prioritari di questa legislatura è la realizzazione del nuovo polo di Falconara Centro", garantisce Signorini, non lesinando una critica al centrosinistra: "In un periodo in cui le risorse finanziarie abbondavano grazie all’accensione di mutui hanno completamente trascurato le verifiche sismiche sull’edilizia scolastica, che sono ricadute interamente sulle nostre amministrazioni".