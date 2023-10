Scuola Puccini, al via i lavori di ampliamento

Appaltati i lavori per l’ampliamento della scuola elementare Puccini.

Il plesso, inagibile da cinque anni, ha costretto gli studenti ad essere ospitati in altri istituti della città, causando disagi alle famiglie che avevano iscritto i propri figli in una scuola che alcuni hanno frequentato un solo anno. In questi anni si sono susseguite numerose riunioni tra gli Amministrazione e genitori, che avevano avviato anche una raccolta firme, proprio per cercare di trovare una soluzione per mettere fine alle numerose problematiche causate dal ‘trasferimento’ di parte degli alunni in un altro plesso.

ll progetto, che è stato finanziato con fondi del Pnrr, prevede il "recupero funzionale dell’ampliamento dell’edificio attraverso la ricostruzione ex novo dello stesso".

L’Amministrazione Comunale ha inserito l’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, in modo da poter riconsegnare una scuola funzionale ad uno dei quartieri più popolosi della città. All’interno dell’immobile dichiarato inagibile, era presente anche una palestra, utilizzata in passato anche per attività extrascolastiche. Ad aggiudicarsi l’appalto, per un importo di oltre 3 milioni e 488 mila euro, è stata la ditta Gecos srl di Andria. Ora l’auspicio è che i lavori possano partire il prima possibile.