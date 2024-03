"Scuola, segnalazioni che non hanno risposte"

Torna ad attaccare il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini e stavolta all’esito della Commissione Scuola di giovedì, riunita in presenza dell’assessore Ilenia Orologio e dei consiglieri comunali Clemente Rossi (Uniti per Falconara) e Lara Polita (Cittadini in Comune). Hanno preso parte anche il personale della Cimas (che gestisce il servizio mensa), il nutrizionista che ha redatto il menù, i rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. "Ho chiesto agli insegnanti di riferire ai dirigenti di mettere in copia il Consiglio comunale per conoscere richieste o segnalazioni che la scuola invia all’amministrazione. Solo così – ha detto – verremmo a conoscenza di eventuali problematiche". La richiesta, ha spiegato, "è nata dopo che un’insegnante dell’Istituto Gesù Bambino ha fatto presente che, da molto tempo, la scuola ha chiesto la rimozione di un muro di cartongesso che divide un’aula in due, riducendo lo spazio per i 15 bambini presenti più quattro insegnati – ha incalzato Baldassini –. Si sentono soffocati per mancanza d’aria: la risposta data alla scuola è ‘che servono le due aule per i seggi elettorali’".

Per il consigliere di minoranza, è "una cosa assurda". E ancora: "Altra criticità alla scuola Mercantini – ha aggiunto -, dove le dipendenti Cimas, giustamente, chiedono uno spogliatoio per cambiarsi e dove sembra non sia possibile tornare al vecchio refettorio ‘grande aula mensa’ per la presenza di nuovi iscritti con disabilità gravi già dal prossimo anno scolastico". Capitolo mensa: "Le insegnanti di ogni plesso hanno avanzato le criticità in materia di cibo non gradito dai bambini sottolineando il problema dello spreco alimentare. ‘I i cibi sono di qualità ma a volte come si presentano non sono graditi e non vengono consumati ma lasciati sul piatto’", ha riportato Baldassini. Dunque sarebbero state richieste cotture diverse, specie del pesce, e abbinamenti differenti.