Scuola senza corridoi a Sirolo: al via i lavori per materna e nido

Un nuovo concetto di spazio scolastico, niente muri ma spazi comuni per far sentire il bambino già parte di una comunità. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della "School without corridor" progettata grazie all’incontro tra l’ingegner Domenico Lamura e lo studio anconetano Simone Subissati architects. La "scuola senza corridoio" sorgerà a Sirolo in via Carducci, nella sede gestita dalla Fondazione Opera Pia Scuola: ospiterà due sezioni di materna (60 bambini complessivi) e una di nido (30 bambini).