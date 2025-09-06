Scuola, si torna sui banchi con qualche classe in meno

E’ quasi tutto pronto per il ritorno sui banchi di scuola a Osimo mentre in queste ore è in corso il montaggio delle luminarie in centro storico per l’avvio delle feste patronali di San Giuseppe da Copertino che, come ogni anno, cadono in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico. Appena insediato, il neo governo cittadino ha previsto interventi urgenti agli edifici e non solo per 294mila euro.

"In primis alla scuola elementare ’Fornace Fagioli’ dove sono stati sistemati i piazzali esterni e il locale della centrale termina per 58mila euro complessivi – ha ribadito la prima cittadina che ha incontrato subiti i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi -. Quasi 40mila euro servono per la corte esterna della elementare ’Bruno da Osimo’, 45mila euro per la pavimentazione e fognatura del portico e sistemazione della rampa esterna al plesso di San Biagio. A piazzale Bellini sono state divise alcune aule perché rispetto all’ultimo intervento del 2022 sono cambiate le esigenze per consentire una adeguata convivenza tra la media Caio e la Krueger. Tinteggiature e interventi contro le infiltrazioni sono state previste alla media di Osimo Stazione. Grande attenzione alla sicurezza dei luoghi che ospiteranno i piccoli alunni: "Il Comune ha provveduto al rinnovo di sette certificati prevenzione incendi per una spesa di oltre 10mila euro e a verificare la messa a terra e scariche atmosferiche per quasi 14mila. Rinnovati alcuni arredi scolastici per tutti e tre gli Istituti comprensivi".

Due novità sostanziali rispetto all’anno scorso: a Campocavallo un’aula, che era stata ricavata al centro sociale, tornerà nella scuola elementare perché sarà istituita una classe in meno, e alla materna di Borgo San Giacomo in via Roncisvalle resterà solo l’indirizzo "BorgoAmico" dell’istituto "Caio Giulio Cesare" mentre chiuderà l’indirizzo "San Giuseppe da Copertino" dell’istituto "Bruno da Osimo" perché non si è creata la sezione. Gli arredi saranno spostati all’infanzia del Foro Boario. Sarà presto riaffrontata con i residenti di Campocavallo la questione della nuova scuola elementare, tanto attesa dai residenti della frazione tra le più grandi della città: "In ballo ci sono due differenti progetti da sviluppare, uno più articolato che richiederebbe maggior impegno di spesa e tempi di lavoro. Vogliamo condividere la scelta con gli interessati per poi appaltare l’opera entro fine anno".

Silvia Santini