"Scuolabus senza cinture di sicurezza"

"Gli scuolabus in dotazione, a parte gli ultimi arrivati completamente elettrici, non hanno la dotazione delle cinture di sicurezza per i passeggeri". Ad ammetterlo è stata l’assessore alle Politiche educative del comune, Antonella Andreoli (Lega), rispondendo a una interrogazione di Silvia Fattorini (Ancona Protagonista x Silvetti): "Su 21 scuolabus 16 sono vecchi e alcuni costruiti prima del 2006, ossia quando l’uso delle cinture non era obbligatorio a bordo dei mezzi. Purtroppo questo è il parco macchine che abbiamo ereditato _ ha detto l’assessore Andreoli _. In quelli elettrici nuovi le cinture ci sono invece". Si tratta, è bene ricordarlo, di scuolabus acquistati dalla giunta precedente a cui ora ne andranno uniti degli altri. Gli autisti del comune assunti e in servizio sono 19 e ogni giorno gli alunni trasportati sono 600. Sempre la consigliera di centrodestra Fattorini ieri ha presentato una mozione che impegna la Regione a vigilare sulle condizioni del presidio materno-infantile Salesi di via Corridoni, al Passetto, in attesa che venga realizzato il nuovo plesso dentro la cittadella ospedaliera di Torrette. Una struttura vecchia di un secolo e che ha delle difficoltà, ma che l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche continua a monitorare e adeguare, sempre in attesa del trasferimento che potrebbe avvenire già entro la fine del 2026. la mozione è stata approvata all’unanimità con un voto bypartisan: "Oggi il consiglio comunale ha scritto una bella pagina e dato dimostrazione di grandi valori" ha commentato Simone Pizzi, presidente del consiglio.