Scuolabus, si teme la mancanza di posti

Nonostante i termini per presentare la domanda scadessero il 31 luglio, alcune famiglie osimane avrebbero ricevuto una mail in cui si comunicava la mancanza di posti, per la tratta richiesta, già una settimana prima della chiusura dei termini per l’iscrizione: così diversi nuclei familiari sono rimasti esclusi dal servizio. La protesta sta montando in queste ore di fine agosto. "Non solo come rappresentante politico ed ex assessore al Trasporto ma, soprattutto, come mamma, conosco l’importanza di poter fornire a tutti i richiedenti questo importantissimo servizio. Molte famiglie – commenta la consigliera capogruppo di FdI Michela Staffolani –, soprattutto quelle che non si possono avvalere dell’aiuto dei nonni o che vivono in luoghi isolati, fanno completo affidamento sul servizio pubblico per consentire ai figli di raggiungere le scuole. Chiediamo quali sono stati i criteri per stilare la graduatoria, se sono stati chiari per chi stava compilando la domanda, e se, come ci auguriamo e chiediamo a gran voce, c’è l’intenzione di attivare servizi integrativi al fine di garantire il servizio per i soggetti esclusi".

Nel prossimo consiglio comunale l’amministrazione sarà chiamata a rispondere a un’interrogazione presentata dal gruppo FdI, che vede Staffolani prima firmataria. La giunta Glorio, attraverso la sindaca Simonetta Tirroni, non si tira indietro: "Come ogni anno la prima settimana di settembre riaprirà la procedura per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Al momento, con la procedura di iscrizione aperta nel periodo giugno-luglio, sono già giunte alla Osimo Servizi 720 richieste: tutte quelle che rispettano i requisiti indicati nel regolamento saranno accolte, anche grazie all’acquisto di due nuovi scuolabus, che saranno presto disponibili. In risposta all’interrogazione è bene evidenziare che non è possibile a priori prevedere in maniera certa il numero di iscrizioni al servizio. Si può analizzare semmai il trend, che evidenza un aumento della richiesta nella fascia pomeridiana di uscita dai plessi: per questo Osimo Servizi ha già aumentato la disponibilità di mezzi e personale per quelle corse. Sui criteri di composizione della graduatoria si fa riferimento al regolamento comunale del 2017. A titolo esaustivo, la graduatoria tiene conto dell’ubicazione dell’utenza nel territorio comunale, la distanza dell’abitazione rispetto al plesso e il trasporto nella scuola di competenza. Invitiamo dunque le famiglie interessate a presentare istanza la prossima settimana, con l’impegno a fare del nostro meglio per soddisfare le esigenze di tutti".

Silvia Santini