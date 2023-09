Scuole a pieno regime: "Un anno di novità"

di Silvia Santarelli

Scuole, da lunedì si parte a pieno regime, l’assessore alla cultura Riccardo Pizzi esulta: "Obiettivo raggiunto". Saranno 3.600 alunni per cui mercoledì suonerà la campanella: orari pieni già dal primo giorno per le scuole primarie e secondarie della città dove i dirigenti in questi giorni stanno portando a termine le nomine di alcuni docenti. Tempi brevi anche per la mensa che prenderà il via lunedì 18 settembre, a differenza degli anni precedenti in cui l’avvio era stato ritardato per più di una settimana. "L’avvio dell’anno scolastico quest’anno ha importanti novità, dall’avvio dei lavori alla Cesanella, al termine lavori alla Fagnani, alla progettazione per la Puccini e – spero a breve – all’avvio lavori per la Marchetti – prosegue l’assessore e vicesindaco Pizzi –. Quest’anno poi il servizio mensa inizierà lunedì 18 – obiettivo fortemente voluto dall’amministrazione di Massimo Olivetti – grazie al lavoro sinergico tra Comune, istituti scolastici e Usr a cui loro tutti va il mio ringraziamento. Auguro ad ogni alunno e alunna di poter vivere un anno pieno di apprendimento e di crescita personale ed interpersonale. Al corpo docente e a tutto il personale delle scuole, rivolgo gli auguri di buon lavoro, sicuro della passione che metteranno nella loro attività didattica. L’ultimo augurio alle famiglie per l’importante ruolo che sono chiamate a svolgere accompagnando i propri figli in questi importanti anni di crescita". Tra gli istituti senigalliesi non si registrano variazioni nella dirigenza eccezion fatta per il nuovo dirigente scolastico del polo tecnico professionale dell’istituto d’istruzione superiore Corinaldesi-Padovano dove è arrivato l’ex assessore Simone Ceresoni. Tanti i progetti che saranno avviati nei singoli istitiuti dove c’è chi si affaccia al green, come la scuola Marchetti, a cui sarà presto assegnata la Bandiera Verde, la nomina è già stata effettuata, manca solo la consegna del vessillo che sarà effettuata nelle prossime settimana. Le bandiere verdi vengono concesse alle scuole che seguono un percorso volto alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale attraverso lo svolgimento di 7 "step" rigorosamente documentati dai docenti. Già arrivate alla gran parte delle famiglie le credenziali per attivare il registro elettronico dove poter comunicare con i docenti e dirigenti, ma anche ricevere informazioni riguardo al rendimento dei singoli alunni oltre a giustificare le assenze.