"Scuole accorpate per preservare l’autonomia del montessoriano"

Accorpamento degli Istituti Montessori e Levi-Montalcini, "scelta che non solo preserva l’integrità e l’autonomia del metodo montessoriano, ma offre una soluzione razionale e lungimirante". Così l’assessore regionale all’Istruzione Chiara Biondi, nell’incontro pubblico di mercoledì in Comune a Chiaravalle con l’amministrazione e l’Ufficio scolastico marchigiano.

Per disporre il provvedimento, la Giunta regionale ha valutato le caratteristiche delle due scuole: la Montessori, con 421 iscritti quest’anno, ha tre plessi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e una dirigenza in reggenza da alcuni anni; la Montalcini ne ha 879 e si compone ugualmente di tre plessi (gli stessi, per grado). Quindi garantiscono il presidio del territorio e la sostenibilità logistica-organizzativa, auspicati dalla Regione.

"Va considerato – ha detto Biondi - che l’Istituto Montessori ha registrato un continuo calo di iscritti, tanto da essere nel primo ciclo di istruzione la scuola con il minor numero di iscrizioni nella provincia di Ancona. La stessa Provincia aveva infatti valutato l’ipotesi di dimensionamento dell’Ic Montessori già nel precedente anno scolastico, ipotesi che aveva trovato il parere favorevole anche dei sindacati".

Le ripetute deroghe all’accorpamento avrebbero "esposto gli Istituti ad una precarietà tecnico-amministrativa incapace di programmazioni a lungo termine e che con la nuova riforma Finanziaria dello Stato (2023), non è più possibile, in alcun modo, concedere", ha chiarito.

Confermata per domani, alle 17.30 all’Isola, l’assemblea del Pd Chiaravalle.