Scuole al via con oltre 2.500 studenti "L’assistenza ai disabili non assegnata"

L’anno scolastico terrà impegnati sui banchi circa duemila studenti nei due Comprensivi e all’Istituto Sant’Anna, oltre ai 521 iscritti alla sede fidardense dell’istituto superiore "Laeng-Meucci". Diversi i lavori di restyling: alla scuola primaria Mazzini di via Oberdan ricostruito il muro di contenimento del terreno, previa demolizione del manufatto preesistente che non era più idoneo e rendeva inutilizzabile la scala di collegamento tra la corte verde e la strada interna al plesso scolastico. Al convento San Benedetto, sede delle scuole medie, manutenzione straordinaria degli infissi nelle aule occupate in maniera stabile dagli studenti utilizzando strutture di nuova generazione a doppia anta. Un’opera di efficientamento energetico realizzata attraverso il finanziamento di 90mila euro del Decreto Fraccaro. "A tutti gli alunni, agli insegnanti e al personale rivolgiamo l’augurio di un sereno e proficuo anno: un benvenuto, in particolare, lo indirizziamo al nuovo dirigente dell’istituto comprensivo Mazzini Giovanni Sergi, proveniente dal Piemonte, ringraziando per la sempre fattiva collaborazione il professor Carlo Salvucci", sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Romina Calvani. Polemico il gruppo consigliare Pd-Bic: "A tre giorni dall’inizio delle scuole l’Amministrazione comunale non ha ancora assegnato le ore per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità per mancanza di risorse economiche. Questa situazione è gravissima e inaccettabile. Oggi ne discuteremo in Commissione". Solidarietà popolare ha protocollato una richiesta formale al sindaco.