Scuole, alunni in lieve aumento e assunzioni

"Pubblicato oggi il bando di concorso per assumere per ora tre educatori per l’asilo nido Romero. Una grande novità che non si è verificata mai negli ultimi 25 anni. L’intenzione è di ampliare i posti a disposizione anche in vista dell’apertura dell’hub Amazon che porteranno in città nuove famiglie".

Così l’assessora ai servizi educativi Emanuela Marguccio a poche ore dal suono della campanella prevista per domani. "Sono 8.230 gli alunni iscritti alle scuole della città (8.458, compresi i 228 degli asili nido già iniziati) – aggiunge Marguccio - in aumento di 58 unità rispetto agli 8.172 dello scorso anno (ma nel 2022 erano 200 in più). I remigini nelle nove scuole primarie della città sono 282 (erano 293 lo scorso anno, ndr)". Quanto alle scuole, quest’anno per la prima volta è la Borsellino (300 alunni, ancora temporaneamente in vicolo Angeloni per via della ristrutturazione in corso nel suo edificio storico) che ha superato la media Federico II (291) sempre in vantaggio negli anni scorsi. La primaria più frequentata è la Conti con 356 alunni. Sul fronte edilizia scolastica a fare il punto è l’assessora Valeria Melappioni che parla di "poco meno di 20 milioni di grandi lavori tra manutenzioni straordinarie e ordinarie".

"Il cantiere alla nuova media Lorenzini è proceduto a passi molto spediti nell’ultimo periodo e l’obiettivo, salvo imprevisti, è di partire con l’attività nell’anno scolastico 2025/2026 assieme alla vicina palestra che pure sarà aperta contestualmente". "Sono partiti i lavori per il polo 0.6 al Verziere – aggiunge Melappioni – i quali dovrebbero concludersi per fine 2025".

"Entro fine anno l’appalto per l’antincendio alla scuola Mestica e si stanno affidando i lavori per la sistemazione del marciapiede e della recinzione del Martiri della Libertà". "Il cantiere della mensa della Garibaldi sta procedendo con l’ultimo passaggio per le fondazioni su cui sarà installata una struttura prefabbricata". E ancora: "E’ arrivato l’ok della Soprintendenza per installare nuovi infissi e sistemare la facciata della Borsellino dove si sono concluse le attività relative ai nuovi impianti di riscalamento". "Procedono poi gli 800mila euro di lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche con un primo stralcio che riguarda 12 scuole già completato. E per la cura dei giardini si sta lavorando in queste ore alla materna Negromanti dove abbiamo chiesto il permesso all’autorità giudiziaria per la pulizia dell’area sotto sequestro".

