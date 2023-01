Scuole aperte, via alle visite

Al via scuole aperte in vista dell’anno scolastico 2023-2024. Ieri pomeriggio si è cominciato con le visite di genitori e bambini alle scuole primarie Mestica e Federico Conti. Oggi alle 18 sarà la volta delle scuole primarie Collodi e Cappannini in via Martin Luther King, 12. Domani, stessa ora, sarà la volta alla scuola secondaria Borsellino in via Angeloni, 3 (ex Fondazione Colocci). Giovedì alle 18 sarà la volta della scuola Secondaria Lorenzini in via Lotto. La possibilità di visitare le scuole, dall’infanzia alle secondarie di primo grado da scegliere proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario stilato dagli istituti comprensivi. Il calendario è pubblicato sulla sito web comunale. L’iniziativa nasce "al fine di consentire alle famiglie di conoscere il piano dell’offerta formativa delle varie scuole di Jesi, per una scelta il più possibile informata e consapevole" spiegano dal Comune.