"Scuole, arredo urbano e viabilità tra gli interventi"

OFFAGNA

"E’ un bilancio che presenta a pareggio un valore di cinque milione e 417mila euro complessivi e che, nonostante le ristrettezza ormai note, in particolare sulla parte corrente della spesa, rappresenta lo sforzo fatto per garantire l’erogazione dei servizi essenziali in ambito sociale e delle attività turistico culturali, che tanta importanza rappresentano per la vivacità e l’attrattività del nostro Comune e un consistente programma di investimenti". Ad affermarlo il sindaco di Offagna Ezio Capitani reduce dall’ultimo Consiglio comunale durante il quale è stato approvato all’unanimità il bilancio di previsione annuale e triennale 2023-2025.

"Nel Piano triennale delle opere pubbliche a fronte di un valore complessivo di tre milioni e 580mila euro soltanto 497mila derivano da fondi di bilancio, gli altri, in parte già finanziati o in attesa di esserlo, risultano per buona parte coperti o da coprire con la partecipazione e bandi pubblici (Pnrr o risorse ordinarie dello Stato e della Regione) – continua il primo cittadino - e per i quali siamo già in possesso delle progettazioni necessarie. Consentiranno la realizzazione di un programma di opere pubbliche impegnativo, in particolare nel campo dell’edilizia scolastica ma anche dissesto idrogeologico, efficentamento energetico, arredo urbano e viabilità, senza attingere a mutui perché è stato raggiunto in passato il tetto massimo di indebitamento".

Prevista anche una spesa nel triennio per avviare la revisione del Piano regolatore generale.