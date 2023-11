Scuole, attraversamenti pericolosi: "Corso Amendola ai 30 all’ora"

Strade a 30 chilometri all’ora per proteggere i bambini che vanno a scuola. Dopo il caso dell’ausiliario del traffico, investito davanti alle elementari De Amicis il 21 novembre scorso, i genitori degli alunni di quella scuola promuovono una petizione per chiedere che in corso Amendola e via Cadore sia imposto il limite dei 30 chilometri orari. La petizione è già online sulla piattaforma change.org e punta come primo obiettivo a raggiungere cento firme. Ieri pomeriggio aveva superato già quota 80. "Siamo genitori preoccupati – dicono i promotori – la sicurezza dei nostri bambini è una questione che ci sta molto a cuore. Le strade adiacenti alla primaria De Amicis, in corso Amendola e in via Cadore, sono pericolose per l’alta velocità nel primo caso e per l’assenza di attraversamenti pedonali nel secondo. Nonché per marciapiedi occupati dalle auto. Secondo l’Istat il 22% degli incdenti stradali in Italia coinvolge i pedoni e un terzo di questi avviene nelle vicinanze delle scuole. Sono numeri allarmanti che mostrano la necessità di misure preventive. Chiediamo quindi al Comune di imporre un limite massimo di 30 chilometri orari su corso Amendola e considerare una sua chiusura temporanea, di 30 minuti, durante l’ingresso e l’uscita degli alunni di questa strada e di via Cadore, eccetto residenti. Queste misure contribuiscono a garantire la sicurezza dei nostri figli e daranno ai genitori maggiore tranquillità". Nella petizione vengono poi elencati i motivi per cui i bambini hanno diritto alla sicurezza. Il primo è per favorirne l’autonomia negli spostamenti quotidiani visto che in Italia, l’indice per chi ha tra i 6 e gli 11 anni, è tra i più bassi a livello internazionale, influendo negativamente sullo sviluppo delle loor capacità di orientamento e socializzazione. Il secondo motivo è incentivare modalità di spostamento attive come andare in bici o camminare. E ancora, promuovere la salute dei bambini perché davanti alle scuole i livelli di inquinamento, negli orari di entrata e uscita, sono particolarmente inquinati. Infine hanno diritto alla sicurezza per ridurre i tassi di incidentalità. La petizione si chiama "Strade scolastiche – school street – strade per i bambini di Ancona".