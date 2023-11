Scuole che preparano al lavoro ed all'università: i risultati dell'indagine Eudoscopio

L’istituto Corridoni Campana di Osimo, i licei jesini Leonardo da Vinci e Vittorio Emanuele II e quello anconetano Savoia Benincasa ma anche il Cuppari Salvati di Jesi sono le scuole che meglio preparano per l’università, secondo la nuova indagine Eudoscopio pubblicata in queste ore. L’istituto Bettino Padovano di Arcevia si conferma invece l’istituto che ha maggiore appeal nel mondo del lavoro con l’87% degli studenti che trovano occupazione dopo il diploma. È seguito dall’Istituto di istruzione superiore Laeng Meucci di Osimo (81%) e dall’istituto Marconi Pieralisi di Jesi (79%). Terzo gradino del podio per il Bettino Padovano di Senigallia (76%).

Le scuole che preparano per l’università sono considerati i licei e gli istituti tecnici. Non tutte le scuole hanno, infatti, come missione primaria quella di preparare alla prosecuzione in corsi universitari. Alcune, come gli istituti professionali, perseguono soprattutto l’obiettivo di favorire l’ingresso sul mercato del lavoro dei propri diplomati. Pertanto, non vengono valutati primariamente in base al criterio dei risultati universitari e perciò tali istituti non compaiono in questa sezione del portale.

All’opposto, la maggioranza degli studenti dei licei proseguono gli studi all’università. Anche negli istituti tecnici, nonostante il loro prevalente intento professionalizzante, una percentuale considerevole di diplomati (in media almeno 1 su 3) preferisce la prosecuzione degli studi al livello universitario piuttosto che l’ingresso immediato nel mercato del lavoro. Sono stati considerati solo licei e istituti tecniciche mandano un congruo numero di diplomati all’università (almeno 1 su 3). E sono state considerate solo le scuole che per almeno un indirizzo di studio mandano all’università un numero non inferiore a 21 diplomati nell’arco del triennio considerato. Tra le scuole che preparano al lavoro in Eduscopio.it si trovano gli istituti tecnici e quelli professionali. Sono stati analizzati gli esiti lavorativi di più di 630mila diplomati. Due sono state le fonti dei dati.

La prima è l’Anagrafe nazionale degli studenti (Ans) del Miur, dalla quale vengono tratte le informazioni sugli studenti che hanno conseguito un diploma in una scuola statale o paritaria. La seconda è rappresentata dalle comunicazioni obbligatorie (CO) del Ministero del Lavoro, che descrivono per ogni lavoratore dipendente gli eventi che ne caratterizzano la carriera lavorativa. La comparazione tra le scuole è stata effettuata sulla base di due indicatori fondamentali: la percentuale dei diplomati "occupati" (che hanno lavorato per più di sei mesi in due anni dal diploma) in rapporto ai diplomati che non si sono immatricolati all’università e la coerenza tra studi fatti e il lavoro svolto.