Scuole chiuse per le elezioni?. Un camp con "pigiama party"

Scuole chiuse per due giorni perché trasformate in seggi elettorali? A Fabriano c’è un ‘camp elezioni’ con tanto di pigiama party. L’idea è della parrocchia della Beata Vergine della Misericordia di Fabriano, guidata da monsignor Alberto Rossolini. Qui hanno pensato di accogliere i bambini nei giorni in cui le scuole restano chiuse perché sede di seggi elettorali. Il camp, che è iniziato ieri proseguirà fino alla giornata di oggi con laboratori creativi, giochi e persino un "pigiama party elettorale", durante il quale i piccoli partecipanti – una trentina - dipingeranno le loro federe per poi guardare insieme un film.

Centrale anche il tema della pace e della giustizia. "L’idea nasce dalle esigenze delle famiglie e dalla voglia dei ragazzi di stare insieme -spiega Paola Angeletti, una delle educatrici della parrocchia che conta cinquemila fedeli -. L’iniziativa coinvolge bambini dalla prima elementare alla terza media, con attività che spaziano dall’arte al racconto di cosa significa votare e perché le scuole restano chiuse. Con i più grandi - aggiunge l’educatrice - seguiremo anche lo spoglio elettorale, cercando magari di spiegare ai ragazzini anche il meccanismo delle elezioni".

Il giovane parroco, don Francesco Olivieri sottolinea anche il valore simbolico dell’originale esperienza che ha riscosso subito molto successo anche per il grande aiuto offerto alle famiglie alle prese con il lavoro e la routine quotidiana.

Sa.fe.