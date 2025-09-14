Scuole, Comune a caccia di milioni

Giunta Fiordelmondo a caccia di oltre 5 milioni di euro dal Ministero per le scuole, mentre fervono i lavori nei cantieri avviati e la giunta regala abbonamenti gratuiti a 300 studenti ‘trasferiti’ all’ex seminario.

In particolare si cercano fondi per l’adeguamento sismico delle scuole primarie Gemma Perchi nel quartiere Minonna (un milione di euro) e del Collodi (2 milioni e 550mila euro) in viale Verdi. Ma anche per l’impianto antincendio alla scuola media Leopardi (250mila euro). La vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche è al centro dell’azione amministrativa ormai da diversi anni.

E’ in corso quella alle scuola Federico II e Giraffa e alla Borsellino, ma in previsione ce ne sono altre. Dopo il Collodi c’è anche la scuola primaria Conti che ha mostrato un indice di vulnerabilità tale da spingere l’amministrazione ad avviare la fase di progettazione, utile poi a cercare fondi ministeriali. "Ogni anno – evidenzia l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni – destiniamo 50mila euro della spesa corrente, per dare corso alle analisi di vulnerabilità sismica. Tali analisi ad oggi mancano solo per alcune strutture adibite ad asilo nido.

Ma mettiamo al centro anche il decoro. Da tre anni poi programmiamo e destiniamo risorse per le tinteggiature per le quali quando siamo arrivati c’era grande richiesta. Quest’anno sono state ritinteggiate Kipling, Perchi, Rodari e Mazzini".

Ci sono poi lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in diversi plessi.

Sono in corso alla media Federico II i lavori di adeguamento sismico. "Il rientro alla materna La Giraffa (oggi nella zona industriale, ndr) è previsto entro il prossimo anno – spiega ancora l’assessora Melappioni-. Mentre i lavori alla Federico II in due stralci richiederanno due anni di lavoro. La ditta che esegue i lavori si occuperà anche delle barriere architettoniche con piccole lavorazioni diffuse".

Gli studenti della scuola media Federico II, 291 per l’esattezza, resteranno dunque per due anni all’ex seminario di via Lorenzo Lotto (dove fino a quest’anno c’erano gli studenti della Lorenzini che, ricostruita in via Schweitzer, aprirà domani) e la giunta in accordo con Conerobus, oltre alla navetta dal quartiere San Giuseppe, ha previsto abbonamenti gratuiti del servizio di trasporto pubblico per tutti gli studenti. Per la prima campanella domani è prevista la presenza straordinaria della polizia locale in via Schweitzer, Ugo La Malfa e Martin Luther King per la prova del traffico della scuola, nuova di zecca e costruita in ben 12 anni

Sara Ferreri