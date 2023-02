"Scuole Da Vinci, pedoni a rischio"

"Passeggiando per Falconara molti cittadini mi segnalano disservizi e criticità, in particolare ho potuto accertare la pericolosa attività che si verifica ogni giorno a Castelferretti, in via Aleardi, all’entrata e uscita delle scuole elementari Da Vinci". Anna Grasso, candidata sindaco per la civica "Falconara Libertas", denuncia la situazione dopo un sopralluogo. "È semplicemente scandaloso, a distanza di diversi mesi, che una criticità riscontrata sin da subito, non venisse mai attenzionata e risolta. In una strada a doppio senso, in quei 10 minuti diventa un caos indescrivibile, auto in doppia fila o su marciapiedi, scuolabus, il cui spazio riservato è perennemente occupato, in tutto questo i veicoli transitano facendo lo slalom tra i genitori dei bambini e le auto in sosta. Basterebbe vietare l’accesso per 15 minuti, di via Aleardi arrivando all’interazione di via Tommasi, e nel lato opposto da via Santa Maria a eccezione dei residenti e disabili. Altro esempio di insicurezza stradale la vivono i cittadini ed il traffico veicolare, ormai da molti mesi, per l’impianto semaforico lampeggiante posizionato. Oltre a non essere sicuro per pedoni e veicoli, trasmette un messaggio di abbandono".