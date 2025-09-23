Scuole e università unite: "Lotta contro il genocidio"

"Vedete questa lattina? Perché ho una Gaza Cola e non una Coca Cola?" dice Diego Spinsanti, allievo della quinta elementare alle scuole Maggini. Ieri Diego ha partecipato all’assemblea studentesca nel cortile della facoltà di Economia, in solidarietà col popolo palestinese, vittima di genocidio. "Perché la Gaza Cola sostiene i palestinesi, bombardati da Israele, mentre la Coca Cola arricchisce gli Stati Uniti, che aiutano il governo israeliano a bombardare gli israeliani" conclude il giovanissimo attivista.

Lo sanno anche i bambini, insomma: in Palestina è in atto un genocidio, come ha certificato dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite, e ogni strumento utile per fermarlo è buono, anche il boicottaggio dei prodotti commerciali. Erano circa 600 tutti quelli che si sono radunati a Villarey, ieri mattina: studenti e studentesse di ogni ordine e grado, ma soprattutto delle scuole superiori e dell’università, insieme a docenti, dottorandi, ricercatori e personale scolastico.

"Questa era una caserma", ha ricordato Antonio Di Stasi, nuovo preside di Economia, all’assemblea. "Svuotata dalle armi - ha continuato Di Stasi - è stata riempita di saperi, secondo il principio enunciato dal partigiano e presidente della Repubblica Sandro Pertini, quando raccomandava: ‘Si svuotino gli arsenali, si colmino i granai’". Di Stasi ha moderato una serie di interventi, succedutisi per oltre un’ora, nel cortile della facoltà, dopo che alle ore 11 è arrivato il corteo degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori di Ancona, Osimo, Falconara e Macerata.

Il corteo era partito, circa un’ora prima, dal piazzale del liceo "Rinaldini", dopo che Teodoro Palpacelli, membro del collettivo Metropolis e presidente del Comitato studentesco di quell’istituto, aveva spiegato i motivi dello sciopero, quindi aveva condotto a sfilare fino a Villarey i compagni della sua scuola, dei licei Galilei e Mannucci, degli istituti Savoia-Benincasa, Podesti-Calzecchi Onesti, Istvas, Itis, del licei Campana di Osimo e Cambi di Falconara, nonché alcuni studenti di Macerata.

"Come studenti - secondo Palpacelli - è importante riprendere il ritmo delle proteste e degli scioperi. Siamo qui oggi anche per dare sostegno alla Global Sumud Flotilla, come equipaggio di terra, e per far sentire la nostra voce contro il governo". Palpacelli, insieme alla Rete Marche per la Palestina, ha invitato tutti studenti medi all’assemblea di Economia "per dimostrare che la lotta contro il genocidio ci unisce tutti".

Secondo Martina Qamar, al secondo anno di Scienze della Comunicazione a Urbino, "noi abbiamo una responsabilità storica come cittadini e ancora più come universitari perché le università sono luoghi dove non ci sono insegnamenti decoloniali, quindi non abbiamo strumenti per capire cos’è l’apartheid". Per Sabrina Brizzolo, rappresentante degli studenti universitari, "dopo due anni di genocidio e oltre un secolo di occupazione, davanti alle sistematiche violazioni di ogni norma umana e morale, abbiamo il dovere storico di fermare il sionismo e le politiche di apartheid che lo sostengono".